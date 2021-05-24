Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
العمل تعلن عدد المشمولين بقانون التقاعد والضمان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الجانب الآخر من لقاحات "كورونا".. تسهم في علاج هذا المرض

علم وعالم

2021-05-24 | 12:05
الجانب الآخر من لقاحات "كورونا".. تسهم في علاج هذا المرض
3,723 مشاهدة

أكدت دراسة علمية حديثة، أن التقنية المستخدمة في تطوير لقاحي «فايزر - بايونتيك» و«موديرنا»، المضادين لفيروس كورونا المستجد، يمكن أن تستخدم قريباً في إنتاج لقاح شامل للسرطان.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن لقاحي «فايزر» و«موديرنا» يستخدمان تقنية «mRNA» أو «الحمض النووي الريبوزي المرسال»، وهي مادة وراثية تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا، وفور إنتاج ذلك البروتين سوف يعتقد الجهاز المناعي بوجود الفيروس داخل الجسم، فيبدأ في إنتاج الأجسام المضادة كما لو كان الشخص قد أصابه المرض فعلاً.

وهذه طريقة جديدة تماماً لصنع اللقاحات. فمعظم اللقاحات التقليدية تعمل عن طريق حقن الجسم بجزء من المادة الوراثية الخاصة بالعامل الممرض للفيروس لتوليد استجابة مناعية ضده.

وقد أشارت الدراسة الحديثة، التي أجرتها شركة «بيونتيك» الألمانية بالتعاون مع شركة «روش» السويسرية للأدوية، إلى أن تقنية mRNA يمكن استخدامها لهندسة أي بروتين يحتاج إليه الجسم لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض مثل السرطان أو المشكلات الوراثية النادرة.

وقال أفراد فريق الدراسة، إن الأورام عادة تحدث عندما تتعثر الخلايا في الجسم وتتكاثر بسرعة، وتشكل كتلة. ونظراً لأن الجسم يصنعها، فإن الجهاز المناعي لا يتعامل عادة مع هذه الخلايا الخبيثة على أنها تهديداً له وبالتالي لا يهاجمها، مما يسمح للمرض بالاستمرار في النمو.
 
وأضافوا في دراستهم "لقد أدركنا أنه، إذا كانت هناك طريقة لمساعدة جهاز المناعة على التعرف على السرطان، تماماً كما يساعد لقاحي (فايزر) و(موديرنا) الجسم على التعرف على الفيروس، فقد يكون الأشخاص أكثر قدرة على محاربة المرض".

وتمتلك الخلايا السرطانية شفرات جينية تختلف من مريض لآخر، كما تتباين بين أنواع السرطان المختلفة.

وأكد الباحثون، أن تقنيتهم تعتمد على أخذ عينة من الورم من كل مريض بالسرطان على حدة، وإرسالها إلى المختبر لتحليلها والتعرف على شفرتها الجينية، ثم هندسة تقنية mRNA لتتناسب مع نوع وشفرة المرض، وتحفز إنتاج بروتينات تساعد الجهاز المناعي في التعرف على السرطان وتدميره.

وأجرى الباحثون تجربتهم على أكثر من 400 مريض بالسرطان، العديد منهم قد خضعوا لعلاجات عدة بالفعل، لكنها كانت فاشلة.

وقام فريق الدراسة باستخدام تقنيتهم وتطعيم كل شخص بلقاح السرطان المحتوي على تقنية mRNA المناسبة لمرضه، جنباً إلى جنب مع إعطاؤه أدوية السرطان الأخرى المعززة للمناعة.

وأكد الباحثون، أن نتائج تجاربهم كانت واعدة، وأن اللقاح كان آمناً تماماً على المرضى.

وقال الدكتور أوزليم توريسي، المؤسس المشارك والمدير الطبي لشركة «بيونتيك»، إن أكثر من 30 في المائة من مرضى سرطان المعدة الذين شملتهم الدراسة شهدوا تقدماً إيجابياً في حالتهم الصحية، حيث "تقلص حجم الورم لدى بعضهم، واختفى تماما لدى البعض الآخر"، حسب قوله. وأضاف "يبدو كما لو أن اللقاح في بعض الحالات يمنع السرطان من العودة".

ولطالما روج العلماء لفكرة إنتاج لقاح مخصص للسرطان يعتمد على هذه التقنية، إلا أن هذه الخطوة لم تكتمل حتى عام 2020. إلا أن انتشار وباء كورونا، والاندفاع الدولي الهائل لتطوير لقاح ضدة، ساعدا بشكل هائل في دفع الأبحاث إلى الأمام.

واقترح توريسي، أنه إذا سارت الأمور على ما يرام في التجارب، فإن اللقاح المضاد للسرطان قد يكون جاهزاً "خلال العامين المقبلين".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:43 | 2021-05-24 14:43
14:28 | 2021-05-24 14:28
14:11 | 2021-05-24 14:11
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
الفنانة رحمة رياض تعلن ارتباطها رسمياً
27.79%
10:42 | 2021-05-23
الفنانة رحمة رياض تعلن ارتباطها رسمياً
10:42 | 2021-05-23
تعليق جديد من وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي
23.52%
03:09 | 2021-05-23
تعليق جديد من وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي
03:09 | 2021-05-23
التربية تصدر تنويهاً بشأن المواد الدراسية
19.03%
15:24 | 2021-05-22
التربية تصدر تنويهاً بشأن المواد الدراسية
15:24 | 2021-05-22
سبب غياب عادل إمام عن جنازة وعزاء الراحل سمير غانم
10.08%
12:58 | 2021-05-23
سبب غياب عادل إمام عن جنازة وعزاء الراحل سمير غانم
12:58 | 2021-05-23
تعليق جديد من وزير التربية بشأن الامتحانات النهائية للمدارس
9.85%
07:34 | 2021-05-24
تعليق جديد من وزير التربية بشأن الامتحانات النهائية للمدارس
07:34 | 2021-05-24
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا
9.73%
09:30 | 2021-05-23
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا
09:30 | 2021-05-23
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.