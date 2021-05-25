"موديرنا": لقاحنا فعال للحماية ضد كورونا بدءاً من سن 12 عاماً

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في كمبريدج، بولاية ماساشيوستس، إنه "ثبت أن اللقاح فعال بنسبة 93% بعد أسبوعين من الجرعة الأول، فيما لم يتم تشخيص حالات إصابة وسط أولئك الذين أعطوا جرعتين من اللقاح مقارنة بأربع حالات بين الأطفال الذين تم إعطاؤهم لقاحات وهمية".وأضافت: "لقاحنا كانت له علامات الحماية المناعية لدى الأطفال ذاتها كما هو الحال عند البالغين، وذات الآثار الجانبية الخفيفة والمؤقتة".وأصدرت الشركة النتائج الأولية اليوم الثلاثاء، بناء على اختبار أكثر من 3700 شخصا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما في الولايات المتحدة، حيث يعتزم مسؤولو "موديرنا" تقديم بيانات هذه الفئة العمرية إلى إدارة الغذاء والدواء والجهات التنظيمية العالمية الأخرى أوائل الشهر المقبل.