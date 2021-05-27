أعراض خفية لمشاكل الكبد عند الرجال... لا تتجاهلها!

وذكر موقع طبي متخصص "medikforum" نقلا عن خبيرة الصحة الروسية ماليشيفا أن من الإشارات الدالة على مرض الكبد لدى الشخص هو وجود إحمرار للجلد على راحة اليد.وحذرت ماليشيفا من أن مشاكل الكبد قد تتجلى بأعراض خفية ولا علاقة لها بعمل هذا العضو خصوصا عند الرجال.ونصحت ماليشيفا الرجال بمراقبة منطقة الصدر، مشيرة إلى أن مرضى الكبد يعانون من تراكم الهرمونات الأنثوية التي تظهر عبر الصدر عند الرجات وبالتالي تساهم بتكبير هذه المنطقة.ومن الأعراض الأخرى الخفية التي تحدث في حال ضعف الكبد أو مرضه، ظهور ضعف في إنتاج البروتينات المسؤولة عن تخثر الدم، والتي يتم تكاثرها بسبب توقف الكبد عن العمل بشكل طبيعي.