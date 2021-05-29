Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بسداسية.. العراق يهزم النيبال في "ودية البصرة"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أربعة أعراض يجب الانتباه لها بعد تلقي لقاح كورونا

علم وعالم

2021-05-29 | 10:49
أربعة أعراض يجب الانتباه لها بعد تلقي لقاح كورونا
7,600 مشاهدة

تلقى ملايين الأشخاص حول العالم لقاح فيروس كورونا، وفي بريطانيا تلقى أكثر من 60 مليون شخص جرعة من اللقاح، وهو إنجاز كبير، حيث تسعى البلاد للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد الوباء.

لكن في حين أن أخذ اللقاح هو أفضل طريقة لحماية نفسك من هذا الفيروس المميت، إلا أن هناك تقارير عن أشخاص أصيبوا بالفيروس حتى بعد تلقيهم اللقاح، ويعزى هذا إلى أن الجسم قد يستغرق عدة أسابيع حتى يطور دروع الحماية من الفيروس وتحتاج اللقاحات الحالية إلى جرعتين لتكون فعالة بشكل كامل.

ويبحث العلماء في جامعة كينجز كوليدج في لندن عن حالات العدوى بعد اللقاح، من خلال فحص البيانات من حوالي 1.1 مليون شخص تم تطعيمهم بين ديسمبر الماضي ومنتصف مايو.

ووجدوا أن 2278 من البالغين أثبتت إصابتهم بالفيروس بعد تلقي اللقاح، أي بنسبه 0.2 % فقط. وينخفض هذا الرقم بشكل أكبر بالنسبة لأولئك الذين تناولوا جرعتين، وفي هذا التقرير، حدد الباحثون عددا من الأعراض التي يجب الانتباه إليها بعد تلقي لقاح فيروس كورونا.

العطس
على الرغم من عدم إدراجه كأحد الأعراض الرئيسية للفيروس، إلا أن الباحثين يحثون على مراقبة ذلك؛ كونه كان أكثر الأعراض شيوعا بنسبة 24 % لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، الذين أصيبوا بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح.

وكان العطس هو العرض الوحيد الذي تم الإبلاغ عنه بشكل أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا.

ضيق التنفس
ضيق التنفس من الأعراض البارزة للإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن مجموعة متنوعة من الحالات الصحية يمكن أن تؤدي إلى ضيق في التنفس، لهذا، ينصح الباحثون بضرورة إجراء اختبار للفيروس إذا كنت تشعر بضيق في التنفس بعد تلقي اللقاح، وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا، قد أبلغوا عن أعراض لضيق التنفس.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:22 | 2021-05-29 14:22
14:03 | 2021-05-29 14:03
13:59 | 2021-05-29 13:59
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية النيابية تعلن موعد نهاية العام الدراسي الحالي
21.1%
12:13 | 2021-05-28
التربية النيابية تعلن موعد نهاية العام الدراسي الحالي
12:13 | 2021-05-28
وفاة شاعر عراقي بجلطة دماغية
18.66%
15:01 | 2021-05-27
وفاة شاعر عراقي بجلطة دماغية
15:01 | 2021-05-27
التربية تعلن عن قرارات جديدة بشأن الامتحانات
15.93%
10:02 | 2021-05-29
التربية تعلن عن قرارات جديدة بشأن الامتحانات
10:02 | 2021-05-29
باتصال مع ضابط.. امرأة تفتح شارعا مغلقا اثناء الحظر والحكومة تتدخل
15.2%
06:56 | 2021-05-28
باتصال مع ضابط.. امرأة تفتح شارعا مغلقا اثناء الحظر والحكومة تتدخل
06:56 | 2021-05-28
بالوثيقة.. تغييرات في وزارة الداخلية
14.57%
17:40 | 2021-05-27
بالوثيقة.. تغييرات في وزارة الداخلية
17:40 | 2021-05-27
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لليوم الجمعة
14.53%
09:07 | 2021-05-28
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لليوم الجمعة
09:07 | 2021-05-28
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.