Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
وفاة "طرزان" بتحطم طائرة جنوب شرقي الولايات المتحدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

8 أطعمة إياكم تناولها نيئة... والسبب؟

علم وعالم

2021-05-31 | 03:50
8 أطعمة إياكم تناولها نيئة... والسبب؟
المصدر:
سبوتنيك
663 مشاهدة

يمكن أن تكون بعض الأطعمة خطرة على جسم الإنسان إذا تم تناولها نيئة.

1- البطاطس

وفقًا للأبحاث، يمكن أن تسبب البطاطس النيئة الانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. والسبب أن البطاطس تحتوي على نشويات مقاومة للهضم. وتحتوي البطاطس الخضراء أو المزروعة على مادة السولانين والشكونين، وهي سموم خطيرة يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والصداع والقيء. من الأفضل عدم تناول هذه البطاطس بأي شكل من الأشكال على الإطلاق.

2- الباذنجان

يحتوي الباذنجان النيء على نفس مركب جليكوالكالويد ومثل البطاطس النيئة، السولانين. لتجنب المتاعب، يجب طهي الباذنجان قبل تناوله.

3- الفاصوليا

إذا أكلت فقط من أربع إلى خمس حبات نيئة، فقد تصاب بمرض خطير. تحتوي الفاصوليا وخاصة الحمراء منها على مادة سامة تسبب عسر الهضم وأعراض مشابهة للتسمم. عادة ما تتحلل أثناء الطهي. لذلك، يجب نقع الفاصوليا وطهيها لمدة 10 دقائق على الأقل قبل التقديم.

4- البيض

يمكن أن يحتوي البيض النيء على السالمونيلا، والتي يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء. أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالمرض هي سلق البيض حتى يتماسك البياض والصفار. الأطعمة التي تحتوي على البيض النيئ، مثل المايونيز، تعتبر أيضًا خطرة.

5- لحم الدجاج

قد يحتوي لحم الدجاج النيء على السالمونيلا وكذلك بكتيريا العطيفة. لأسباب تتعلق بالسلامة، يوصي الخبراء بإخضاع اللحوم للمعالجة الحرارية - لمدة دقيقتين على الأقل عند درجة حرارة 70 درجة مئوية.

6- أوراق الراوند

غالبًا ما تستخدم سيقان الراوند في صنع الفطائر والكومبوت وهي آمنة للأكل. ومع ذلك، يمكن أن تكون أوراق الراوند سامة - فهي تحتوي على حمض الأكساليك، وهو مركب سام. يمكن أن يؤدي تناولها إلى ضيق في التنفس وحرقان في الفم وإسهال وآلام في المعدة.

7- الخمان (البيلسان) الأسود

يعتبر البيلسان مفيدًا لنزلات البرد والإنفلونزا، ولكن يمكن أن يكون سامًا عندما يكون نيئًا. لتحييد السامبونيجرين والمواد الضارة الأخرى الذي يحتويه، يجب تسخين نبات البيلسان إلى أكثر من 80 درجة مئوية لفترة قصيرة.

8- عجينة نيئة أو طحين

تناول العجين النيء أو الدقيق ليس آمنًا لصحتك. يعتبر الدقيق منتجًا متسخًا إلى حد ما - فقد يحتوي على بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، بالإضافة إلى الميكروبات الضارة الأخرى التي تُركت فيه بعد تبرز حيوانات مختلفة في حظائر الحبوب على الحبوب. لا تتذوق العجينة النيئة أو تضيف الدقيق للأطعمة التي لا يمكن طهيها. تأكد من غسل يديك جيدًا بعد استخدام الدقيق.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:59 | 2021-05-31 05:59
05:56 | 2021-05-31 05:56
05:50 | 2021-05-31 05:50
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بشرى للمتعافين من كورونا.. مناعة ضد الفيروس مدى الحياة
21.34%
12:42 | 2021-05-29
بشرى للمتعافين من كورونا.. مناعة ضد الفيروس مدى الحياة
12:42 | 2021-05-29
تعليق جديد من الصحة بشأن رفع الحظر الجزئي
18.67%
13:55 | 2021-05-29
تعليق جديد من الصحة بشأن رفع الحظر الجزئي
13:55 | 2021-05-29
بيان حكومي بشأن حظر التجوال الجزئي
18.35%
14:02 | 2021-05-30
بيان حكومي بشأن حظر التجوال الجزئي
14:02 | 2021-05-30
التربية تعلن عن قرارات جديدة بشأن الامتحانات
16.25%
10:02 | 2021-05-29
التربية تعلن عن قرارات جديدة بشأن الامتحانات
10:02 | 2021-05-29
التربية تحدد عدد المواد الدراسية المشمولة بامتحانات الصف السادس الابتدائي
13.76%
07:31 | 2021-05-29
التربية تحدد عدد المواد الدراسية المشمولة بامتحانات الصف السادس الابتدائي
07:31 | 2021-05-29
التربية توضح بشأن أسئلة امتحانات الصفوف المنتهية
11.64%
14:44 | 2021-05-29
التربية توضح بشأن أسئلة امتحانات الصفوف المنتهية
14:44 | 2021-05-29
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.