صور تثير موجة من الجدل... برج "إيفل" ينتقل الى بلد عربي!

أشعل جزائري موجة من الجدل بعدما نشر صورا لمنزله، بولاية تيزي وزو شرقي البلاد، والذي صممه على الطراز المعماري لبرج "إيفل "الفرنسي الشهير.





المنزل يعد صورة مصغرة للبرج الفرنسي الذي جرى تأسيسه عام 1887، ويقع في قرية إفرحونن، حيث يتربع وسط الطبيعة في منطقة جبلية ساحرة وتحيط به الخضرة من كل جهة، بحسب "صحيفة الشروق" الجزائرية.

منزل صممه صاحبه على شكل برج إيفل La Tour Eiffel في إحدى قرى إفرحونن #بتيزي_وزو pic.twitter.com/6YNqVzgrFy — 🇩🇿عبد المالك🇩🇿 (@Malek20028abohm) May 29, 2021



وأبدى الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من التقليد الأعمى للغرب "وخاصة فرنسا الاستعمارية"، متسائلين من إن كانت الجزائر عقرت عن إنجاب مهندسين بإمكانهم استحداث تصميم يحاكي الحداثة حتى استعانوا بالبرج الفرنسي. وأبدى الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من التقليد الأعمى للغرب "وخاصة فرنسا الاستعمارية"، متسائلين من إن كانت الجزائر عقرت عن إنجاب مهندسين بإمكانهم استحداث تصميم يحاكي الحداثة حتى استعانوا بالبرج الفرنسي.

واعتبر آخرون أن محاكاة البرج الفرنسي تجعل المكان لا يصلح للسكن ولو كان مرفقا ترفيهيا مثلا لكان أفضل.



واستمر الاحتلال الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 إلى 1962، وانتهى بعد ثورة تحريرية انطلقت في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، و"خلف 1.5 مليون شهيدا" وفق أرقام رسمية.