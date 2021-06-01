إحذروا هذه الأعراض تنذر بالاصابة بـ "الفطر الاسود"!

ويوصي الأطباء بضرورة التنبّه لبعض العلامات التي تشير الى الإصابة بهذا النوع من المرض، إذ يعاني مريض "الفطر الأسود" في البداية من انسداد أو احتقان في الأنف وإفرازات أنفية دموية وألم موضعي داخل الأنف. ومن ثم يشعر المريض بألم أو تخدّر أو حتى تورّم في الوجه. ومع تقدّم العدوى دون علاج، يعاني المريض صداعاً وألماً حادّين في العين أو خلفها، ما يؤدي الى رؤية غير واضحة أو فقدان النظر في إحدى العينين أو كلتيهما، والعمى الجزئي أو الكلّي.كذلك يشعر المصاب بـ"الفطر الأسود" بوجع في الأسنان، وتراخي الأسنان في الفك العلوي وخلل في حركة الفك. كما يعاني من الحمّى والآفات الجلدية وخشونة سوداء على الجلد بالقرب من العينين أو الأنف.