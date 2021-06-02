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بروتين يطيل عمر الفئران بنسبة 23٪ وعلماء يقولون "الأمر نفسه ممكن للبشر"!

علم وعالم

2021-06-02 | 04:36
بروتين يطيل عمر الفئران بنسبة 23٪ وعلماء يقولون "الأمر نفسه ممكن للبشر"!
471 مشاهدة

تمكّن علماء من تمديد عمر فئران التجارب بنسبة 23٪ من خلال بروتين خاص، ما يمهد الطريق أمام البشر للاحتفال بعيد الميلاد الـ 120، وفقا لمعدي دراسة جديدة.

وعزز العلماء الإسرائيليون من إمداد بروتين SIRT6 - الذي "يتحكم في معدل الشيخوخة الصحية"، ولكنه ينخفض عادة في النظام مع تقدم العمر - لدى 250 فأرا، وحققوا بعض النتائج المذهلة. وكشفت ورقة بحثية تمت مراجعتها مؤخرا في مجلة Nature Communications، أن متوسط العمر المتوقع للأشخاص الذين خضعوا للاختبار لم يرتفع بنسبة 23٪ فحسب، بل كانوا أيضا أكثر شبابا وأقل عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بالفئران العادية.
 
وقال البروفيسور حاييم كوهين، من جامعة "بار إيلان"، الذي قاد البحث، لصحيفة Times of Israel: "التغييرات التي رأيناها في الفئران قد تكون قابلة للترجمة إلى البشر، وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك مثيرا".
 
وقال إنه إذا تلقى البشر بروتينا مكافئا، فإن متوسط العمر المتوقع قد يصل إلى 120 عاما تقريبا. وفي عام 2019، قبل جائحة "كوفيد-19"، قدّرت الأمم المتحدة متوسط العمر المتوقع بـ72.6 سنة.
 
ويبحث مختبر كوهين حاليا عن طرق لزيادة مستويات بروتين SIRT6 بأمان لدى الأشخاص. وتم تعديل الفئران وراثيا، لكن البشر يحتاجون إلى أدوية لتحقيق التأثير نفسه.
 
وقال العالم: "نحن نطور جزيئات صغيرة قد تزيد من مستويات SIRT6، أو تجعل الكميات الموجودة من البروتين أكثر نشاطا"، مضيفا أنه يتوقع نتائج ملموسة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.
 
ويعمل كوهين على حل هذه المشكلة لفترة طويلة، وقد أبلغ بالفعل عن زيادة بنسبة 15٪ في متوسط العمر المتوقع للفئران في عام 2012. ومع ذلك، فإن علاجه لم ينجح إلا مع ذكور القوارض في ذلك الوقت.
 
وشهدت الدراسة الجديدة، التي كانت عبارة عن تعاون بين علماء دوليين بمن فيهم البروفيسور رافائيل دي كابو، من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، تحسنا كبيرا. وكانت ذكور الحيوانات تعيش أطول بنسبة 30٪ من نظيراتها من المجموعة الضابطة، في حين نما متوسط العمر المتوقع للإناث أيضا بنسبة 15٪.
 
ومن أعراض الشيخوخة عند الفئران فقدان القدرة على استخلاص الطاقة من الدهون وحمض اللاكتيك بعد فترة قصيرة من دون طعام. ولكن وفقا للصحيفة، فإن الحيوانات التي لديها مستويات عالية من SIRT6 لم تكن لديها مثل هذه المشكلة، على الرغم من كبر سنها. وعلاوة على ذلك، لم تكن حياتها أطول فحسب، بل ذات جودة أفضل، حيث كان لديها نسبة أقل من الكوليسترول، وأظهرت حالات أقل من السرطان ويمكنها الركض بشكل أسرع.

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