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مشروبات لزيادة المناعة ضد كورونا

علم وعالم

2021-06-11 | 17:41
مشروبات لزيادة المناعة ضد كورونا
9,160 مشاهدة

قدمت وزارة الصحة المصرية العديد من النصائح للمجتمع، لتطبيقها من أجل تفادي الإصابة بكورونا، في ظل فترة التعايش مع الفيروس ، حيث يحتاج كل منا إلى معرفة ما يحميه من أغذية، بجانب الإجراءات الوقائية، لتفادي الإصابة بالوباء.

وبحسب موقع "مصراوي"، كشفت الوزارة عن عدة مشروبات يجب تناولها بكثرة، لأنها تسهم في الوقاية من فيروس كورونا ومنها:

البرتقال
كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج).

اللبن
اللبن مصدر للبروتين وأيضا الزنك، تناول كوبا في الصباح وآخر في المساء يعزز مناعتك.

الماء
الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، لذلك احرص على شرب 8 أكواب من المياه يوميًا.

البرتقال بالجزر
تناول مشروب البرتقال بالجزر، لتقوية الجهاز المناعي والوقاية من فيروس كورونا، فهو مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، كما أن البرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.

العسل الأبيض
العسل الأبيض معزز للمناعة، ملعقة منه على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقى مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

المانجو
من الفواكه الصيفية الغنية بالفيتامينات المقوية للمناعة، كما أن له فوائد أخرى لتعزيز الصحة العامة، فهي ثمرة غنية بفيتامين سي، واللون الأصفر يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين (أ) المعزز لمناعة الجسم. كما أن ثمرة المانجو غنية بالألياف الطبيعية، التي تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة.

الطماطم والجزر
من الخضروات الغنية بفيتامين (أ) المقوي للمناعة، سواء تناولهم كثمار أو كعصير.

الفراولة والجوافة والليمون
من الفواكه الغنية بفيتامين (ج) المقوي للمناعة.
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