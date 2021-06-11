مشروبات لزيادة المناعة ضد كورونا

وبحسب موقع "مصراوي"، كشفت الوزارة عن عدة مشروبات يجب تناولها بكثرة، لأنها تسهم في الوقاية من فيروس كورونا ومنها:البرتقالكوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج).اللبناللبن مصدر للبروتين وأيضا الزنك، تناول كوبا في الصباح وآخر في المساء يعزز مناعتك.الماءالجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، لذلك احرص على شرب 8 أكواب من المياه يوميًا.البرتقال بالجزرتناول مشروب البرتقال بالجزر، لتقوية الجهاز المناعي والوقاية من فيروس كورونا، فهو مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، كما أن البرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.العسل الأبيضالعسل الأبيض معزز للمناعة، ملعقة منه على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقى مسار الهواء في الجهاز التنفسي.المانجومن الفواكه الصيفية الغنية بالفيتامينات المقوية للمناعة، كما أن له فوائد أخرى لتعزيز الصحة العامة، فهي ثمرة غنية بفيتامين سي، واللون الأصفر يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين (أ) المعزز لمناعة الجسم. كما أن ثمرة المانجو غنية بالألياف الطبيعية، التي تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة.الطماطم والجزرمن الخضروات الغنية بفيتامين (أ) المقوي للمناعة، سواء تناولهم كثمار أو كعصير.الفراولة والجوافة والليمونمن الفواكه الغنية بفيتامين (ج) المقوي للمناعة.