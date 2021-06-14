قلق من تفشي "جدري القرود"... شكل جديد من السل!

ووجّه الوزير نصائحه الى السلطات في كل بلدان العالم قائلاً: "يتعيّن على كل الحكومات في العالم التعامل مع حالات تفشي الأمراض، بحيث تظهر في أي لحظة حالات مصابة كالتي نتعامل معها في المملكة، سواء تفشي مرض "جدري القرود" في ويلز، أو السلّ المقاوِم للأدوية الذي بدأت الإصابات به تظهر في بريطانيا".وأثارت تصريحات وزير الصحة ضجة كبيرة في الشارع الأوروبي وقلقاً مما كشفه عن الفيروس الجديد، إلا أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر حتى الآن أي بيان تنفي فيه هذا الخبر أو تؤكده.