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دولة عربية تصدر عقوبات بحق مشاهير التواصل الاجتماعي... والسبب؟

علم وعالم

2021-06-15 | 03:00
دولة عربية تصدر عقوبات بحق مشاهير التواصل الاجتماعي... والسبب؟
المصدر:
الحرة
416 مشاهدة

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، ضبط 14 شخصا من مشاهير التواصل الاجتماعي وتغريمهم وآخرين بعقوبات تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا، خلال حفل أقيم في مدينة الرياض.

وكانت شركة متخصصة في العطور قد دعت عددا من المشاهير إلى حفل كبير بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا السلطات لملاحقة منظميه وحاضريه.

وقالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في بيان، إنها أصدرت "عقوبات تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين خالفوا الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي".

وأعلنت الهيئة أن مشاهير التواصل الاجتماعي، مكونين من مواطنين ومقيمين، خالفوا نظام الهيئة ولائحته التنفيذية لحضورهم الحفل.

وأضافت أنه تم ضبط مجموعة تجارية، وهي شركة من شخص واحد، وصدر بحقها غرامة 400 ألف ريال غرامة.

وذكر البيان أنه تم ضبط سبعة مواطنين وخمسة من المقيمين، وصدرت بحقهم مخالفات تراوحت بين 50 إلى 300 ألف ريال، وذلك بعد رصد مخالفات تمثلت في التصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والدعوة إلى ذلك، ما يصل إجمالي قيمة المخالفات إلى ثلاثة ملايين وخمسين ألف ريال سعودي.

وتأتي العقوبات الجديدة بعد أن كانت وزارة التجارة السعودية، أكدت أنها استدعت الشركة المسؤولة عن تجمع ما سمي بـ"مشاهير سناب شات"، بسبب مخالفته للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مدينة الرياض، مشيرة إلى فرض غرامة قدرها 300 ألف ريال على الشركة.

وأشارت وزارة التجارة إلى أنها كانت قد وجهت في وقت سابق المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في التزام داخل أو خارج المنشأة، ومن ذلك منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية ومنع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة ومنع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور.

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