علاجات طبيعية للأمراض اليومية المزعجة.. شخير وحازوقة وأرق وغيرها

ببساطة، بات بالإمكان التخلص من أكثر الأمراض اليومية إزعاجا وذلك بطرق ووصفات سهلة وغير مكلفة، دون الحاجة لتناول أدوية ينطوي استخدامها على أعراض جانبية مضرة بالصحة.





القشة لعلاج الفواق (الحازوقة)

هناك أخبار سارة لمن يعانون الفواق (حالة ناجمة عن اضطراب في الحجاب الحاجز)، إذ عليهم أن يتوقفوا عن محاولات كتم أنفاسهم للتخلص من ذلك العارض المزعج.



طور الدكتور علي سيفي، الأستاذ بجامعة تكساس في سان أنطونيو، أداة شبيهة بالقشة تسمى "HiccAway"، تباع بـ 14 دولارا، وهي عبارة عن أنبوب يوضع من أحد طرفيه في الفم بينما في الطرف الآخر صمام ضغط يوضع في كوب ويتم شرب الماء من خلاله لتتوقف الحازوقة في ثوان معدودة. واستعرضت صحيفة "صن" البريطانية، في تقرير لها، أغرب العلاجات لتلك الأمراض اليومية المزعجة بما في ذلك الفاقة والشخير.هناك أخبار سارة لمن يعانون الفواق (حالة ناجمة عن اضطراب في الحجاب الحاجز)، إذ عليهم أن يتوقفوا عن محاولات كتم أنفاسهم للتخلص من ذلك العارض المزعج.طور الدكتور علي سيفي، الأستاذ بجامعة تكساس في سان أنطونيو، أداة شبيهة بالقشة تسمى "HiccAway"، تباع بـ 14 دولارا، وهي عبارة عن أنبوب يوضع من أحد طرفيه في الفم بينما في الطرف الآخر صمام ضغط يوضع في كوب ويتم شرب الماء من خلاله لتتوقف الحازوقة في ثوان معدودة.

موزة لعلاج الكدمات

قد يبدو الأمر غريبا، لكن فرك الكدمة بالموز يمكن أن يشفيها بشكل أسرع، على أن تقوم بوضع بعض القشر الناضج (من جهة الداخل) على البقعة المؤلمة طوال الليل، إذ يعتقد أن المنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم عناصر تساعد في إصلاح الأوعية الدموية.

صودا الخبز (الخميرة) للسعات

هذا المنتج المنزلي يعرف جيدا كيفية التخلص من لدغات ولسعات الحشرات المختلفة.

ضع المعجون على اللدغة مرة أو عدة مرات في اليوم حتى تختفي الأعراض. تساعد صودا الخبز القلوية على تحييد العدوى وتقليل الحكة. هذا المنتج المنزلي يعرف جيدا كيفية التخلص من لدغات ولسعات الحشرات المختلفة.ضع المعجون على اللدغة مرة أو عدة مرات في اليوم حتى تختفي الأعراض. تساعد صودا الخبز القلوية على تحييد العدوى وتقليل الحكة.

لعبة الديدغيريدو للشخير

يمكن لتقوية عضلات الحلق أن تحارب الشخير. وفقا للخبراء، يمكنك استخدام ديدجيريدو (آلة نفخ موسيقية أسترالية) بنفسك لمكافحة الشخير.

وجدت دراسة في المجلة الطبية البريطانية أن 25 شخصا ممن عزفوا على الآلة في تجربة استمرت أربعة أشهر كانوا يعانون من الشخير بشكل أقل.

كما يساعد العزف على الآلة في تحسين الاضطراب الخطير لانقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يتم حظر الممرات الهوائية بشكل متكرر في الليل.

والسبب هو أنه تماما مثل التمارين باستخدام الأثقال، يمكنك تقوية عضلات الحلق لتقليل الاهتزاز.

الضوء لرائحة الفم الكريهة

يعتقد باحثون في مدرسة طب الأسنان بإسرائيل أنهم ربما توصلوا أخيرا إلى علاج لرائحة الفم الكريهة.

قام العلماء بتعريض عينات من اللعاب لأطوال موجية مختلفة من الضوء ثم أجروا اختبار شم، وكان الفائز هو الضوء الأزرق.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور نير سترير: "إنها تحفز إنتاج جذور الأكسجين، وهي ضارة لبكتيريا رائحة الفم الكريهة".

الكرز لالتهاب العضلات

أولئك الذين يعانون بعد التدريب على رفع الأثقال من ألم في العضلات قد يرغبون في محاولة شرب عصير الكرز، والذي كشفت الدراسات أن بإمكانه تخفيف آلام العضلات.

اكتشفت دراسة أجرتها جامعة فيرمونت استمرت ثمانية أيام على رجال يمارسون تدريبات الأثقال أن أولئك الذين شربوا كوبا من عصير الكرز مرتين يوميا يحتفظون بقوة أكبر ويحظون بتخفيف الآلام بشكل أسرع من أولئك الذين يشربون بديل بنكهة الكرز.

شراب الحلزون لالتهاب الحلق

قد يبدو الأمر مثيرا للاشمئزاز، لكن شراب الحلزون يمكن أن يساعد في علاج التهاب الحلق.

ويطلق الحلزون على بطنيات القدم الرخوية تتخذ صدفات أو قواقع لحماية جسدها الرخوي.

ويستخدم شراب الحلزون في ألمانيا لمكافحة التهاب الحلق والسعال، ويمكن أن يعزى نجاحه إلى قدرته الواضحة على تقليل الرغبة في السعال.

الخس للأرق

يُزعم أن غلي الخس في كوب واحتساء الماء الناتج هو علاج فعال للأرق.