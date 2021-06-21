رغم فوائده المتعددة... أضرار يمكن أن يسببها تناول التفاح يوميا!

على الرغم من أن الأبحاث تظهر أن تناول المزيد من التفاح قد لا يرتبط فعليا بزيارات أقل للطبيب، فإن إضافة التفاح إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين العديد من جوانب صحتك، بحسب موقع healthline.ارتبط التفاح بعدد من الفوائد التي يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة على المدى الطويل.

من غير المحتمل أن يؤذي تناول تفاحة واحدة كل يوم صحتك.ومع ذلك، فمن الممكن أن يسبب تناول عدة تفاحات كل يوم العديد من الآثار الجانبية الضارة.يمكن أن تؤدي زيادة تناول الألياف بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة إلى ظهور أعراض مثل الغازات والانتفاخ وآلام المعدة.مثل الفواكه الأخرى، يحتوي التفاح أيضا على كمية جيدة من الكربوهيدرات في كل حصة، وبينما لا يمثل ذلك مشكلة بالنسبة لمعظم الناس، فإن أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات قد يحتاجون إلى الاعتدال في تناوله.التفاح غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ويمثل إضافة ممتازة للنظام الغذائي وقد يقدم العديد من الفوائد الصحية.ومع ذلك، فإن العديد من الفواكه والخضروات تقدم مجموعة مماثلة من العناصر الغذائية ويمكن أن تكون مفيدة أيضا للصحة.بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الأخرى في روتينك يمكن أن يضيف المزيد من النكهة والقيمة الغذائية إلى نظامك الغذائي.