لن تصدقوا... الجوز يقي من الاصابة بهذا النوع من السرطان!

وأوضح الباحثون في جامعة كونيتيكت الأميركية، أن الجوز قد يغيّر بكتيريا الأمعاء بطريقة تجعلها تقمع نمو سرطان القولون، ونشروا نتائج دراستهم في دورية "بحوث الوقاية من السرطان"، مؤكدين أن الجوز مفيد جداً لصحة القولون، لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة، كما أنه غني بأحماض "أوميغا 3" الدهنية المفيدة للصحة، ويحتوي على مستويات مرتفعة من فيتامين "E"، وهذه الخصائص تجعله مقاوماً للأورام السرطانية.وأجرى الباحثون دراستهم على مجموعة من الفئران، ووجدوا أن تلك التي استهلكت حوالى 7 إلى 10% من سعراتها الحرارية اليومية عبر تناول الجوز، انخفضت لديها معدلات أورام سرطان القولون بنسبة 10,5% أكثر من الفئران التي لم تتناول الجوز. وأشاروا أيضاً إلى أن هذه الكمية التي تناولتها الفئران تعادل مقدار أونصة أو حوالى 28 غراماً من الجوز يتناولها الإنسان يومياً للوقاية من سرطان القولون.وقال قائد فريق البحث الدكتور دانيال جورج روزنبرج: "نتائجنا تُظهر للمرة الأولى أن تناول الجوز بكثرة قد يقلّل من نمو الورم السرطاني في القولون".