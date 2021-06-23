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الكشف عن 6 خطوات يمكن أن تساعد على التعافي من الوباء

علم وعالم

2021-06-23 | 12:15
الكشف عن 6 خطوات يمكن أن تساعد على التعافي من الوباء
2,142 مشاهدة

تحدث الكوارث بسبب الإخفاقات المجتمعية وليس بسبب "الطبيعة"، حيث يمكن لأولئك الذين يتمتعون بالسلطة والموارد إجبار الآخرين على العيش في مواقع خطرة، مع خيارات قليلة لتغيير أوضاعهم.

وأوضح إيلان كيلمان، أستاذ الكوارث والصحة من جامعة كاليفورنيا، أننا عرفنا كل ما نحتاج إلى معرفته لتقليل فرص ظهور ميكروب جديد قاتل - وبمجرد ظهوره - لتجنب اجتياحه العالم. ولكن المنظمات الدولية والحكومات والأشخاص ذوي الاختيارات لم يطبقوا هذه المعرفة.

فيما يلي خطة من ست نقاط- ثلاثة مبادئ وثلاث ممارسات - من شأنها أن تعزز التعافي من الجائحة وتؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالكوارث في المستقبل، بحسب أستاذ الكوارث..
مبادئ المرونة
1. تتحسن دائما
المرونة تدور حول التحسن دائما، فالأفكار المعيارية المتمثلة في "الارتداد" و"العودة إلى الوضع الطبيعي" تأتي بنتائج عكسية لأنها تعيد تأسيس الافتقار نفسه إلى المرونة، الذي تسبب في حدوث الوباء من خلال تلك الإخفاقات المجتمعية التي أدت إلى كارثة.

2. السلوك والقيم
يتضمن التعافي الحقيقي المرونة كعملية مجتمعية مستمرة وشاملة، وليست حالة نهائية. وتعني المرونة السعي لتحسين سلوكنا وقيمنا من خلال إشراك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يشكلون الروابط في سلسلة الكارثة. ويشمل هؤلاء الأشخاص الصيادين والمزارعين بالإضافة إلى قادة العالم السياسي والتجاري وغير الربحي.

3. القوة والموارد
توجد دائما فرص للوقاية من الكوارث، بما في ذلك الأوبئة. وتعتمد خيارات اغتنام هذه الفرص بشكل أساسي على السلطة والموارد المتراكمة.

لذا يجب أن يشمل التعافي الضغط من أجل هياكل الطاقة والإجراءات على الأرض، التي تدعم الوقاية من الكوارث والحد من المخاطر. وتشمل الأمثلة إزالة المنازل من السهول الفيضية في تورنتو، وتوفير فرص كسب العيش في بنغلاديش للحد من ضعف الناس، والحد من تبعات الزلازل في سياتل، وإنشاء فرق محلية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها، واستخدام البراكين لتوليد خيارات كسب العيش المحلية.

وكما هو الحال مع معظم الكوارث، غالبا ما يصيب الوباء بشدة أولئك المهمشين بالفعل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء والأقليات العرقية.

ممارسات للوقاية
فيما يلي ثلاث خطوات لمنع الكوارث والتي تنفذ مبادئ المرونة الثلاثة.
4. إشراك الجميع في منع الكوارث
عندما لا يكون لدى الناس ما يكفي من الطعام أو الماء كل يوم أو عندما يخشى الناس المضايقات أو الجرائم الأخرى في العمل، فقد يكون من المفهوم إعطاء الأولوية لتلك المخاوف. إن سؤال الناس عما يحتاجون إليه من أجل المرونة والاستعداد قبل وقوع الكارثة يعني سد الثغرات التي يحددونها. وقد يكون المال أو الوقت أو المعرفة أو القدرة التقنية أو تغيير السلوك.

5. اجعل الوقاية عملية
تعني الوقاية اليومية من "كوفيد-19"، أثناء انتظار تلقيح السكان بالكامل، "المساحة الحرة واليدين والوجه": ابق بعيدا جسديا عن الآخرين، واغسل يديك وقم بتغطية الفم والأنف في الحشود والأماكن الجماعية الداخلية.

ويعد التباعد المادي أمرا صعبا بالنسبة للأشخاص الذين يتعين عليهم التنقل عبر وسائل النقل العام أو الذين يمكنهم تحمل تكاليف المنازل المزدحمة فقط.

وللحد من انتقال المرض أثناء التطعيم والتعافي المجتمعي، يستحق الناس خيارات "المساحة واليدين والوجه" - والتي يمكن أن تكون مباشرة مثل دعم العمل من المنزل واعتماد الصابون والماء النظيف وأغطية الوجه.

6. الوقاية خير من العلاج
يوجد لدى منظمة الصحة العالمية (WHO)، ميزانية سنوية بمليارات الجنيهات الاسترلينية مقارنة بتكلفة الوباء. إن استثمار المليارات سنويا للتعاون في الوقاية من الأوبئة (مع منظمة الصحة العالمية أو من دونها) يولد مردودا هائلا حتى لو تم تجنب جائحة واحدة فقط كل ألف عام.
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