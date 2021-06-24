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أفضل 10 مواد غذائية لصحة القلب

علم وعالم

2021-06-24 | 02:52
أفضل 10 مواد غذائية لصحة القلب
1,033 مشاهدة

حدد أطباء مختصون 10 مواد غذائية تساهم في تحسين أداء نظام القلب والأوعية الدموية، بسبب ما تحتويه من فيتامينات وألياف هامة لعمل القلب.

ونشر المختصون قائمة بهذه المواد على موقع My Health Reads، وجاء في القائمة، البرتقال لتأثيره الإيجابي على عمل القلب، الغني بفيتامين "سي" والألياف والبوتاسيوم والبكتين والمواد المغذية. وسيساعد كوب من العصير على التخلص من الكوليسترول الزائد، وتنظيم ضغط الدم، والحصول على ما يكفي من الصوديوم، وتحييد البروتينات غير الضرورية.

كما وضمت القائمة الملفوف، الغني بأوميغا 3 ومضادات الأكسدة والألياف، بالإضافة للثوم، المسؤول عن خفض ضغط الدم، ومنع انسداد الشرايين والأوعية الدموية، وتعزيز إنتاج الإنزيمات.

ويوصي الخبراء بتناول الطماطم التي تحتوي على مادة الليكوبين التي تحمي الخلايا من التلف، ومضادات الأكسدة الأخرى، وفيتامينات "ا" و "سي"، وحمض الفوليك، وبيتا كاروتين، كما ويساعد اللايكوبين في القضاء على الكوليسترول السيئ ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية عن طريق تنظيم ضغط الدم.

ويساعد التمر، مثل الطماطم، في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، فضلا عن الحماية من تصلب الشرايين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

ودخل النبيذ الأحمر قائمة المواد، حيث يحارب الكوليسترول الزائد بنجاح، والقاعدة هي كوب أو كوبين في اليوم، كما وتقلل الشوكولاتة من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم. كذلك العدس الذي له تأثيرات مماثلة.

كما أن تناول السردين الغني بالمغذيات يقوي القلب، لإحتوائه على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية المفيدة التي تساعد في القضاء على الكوليسترول. ومن ضمن القائمة اللوز الذي يعزز وظيفة الدماغ الإدراكية والذاكرة. علاوة على ذلك، فهو يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض الأوعية الدموية.
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