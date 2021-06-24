مع ارتفاع حرارة الطقس، اليكم نصائح طبيّة لتجنب المرض بسبب مكيّف الهواء

قدمت طبيبة روسية مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد وعدد من الأمراض خلال الطقس الحار والطرق الأصح للإستخدام الدائم للمكيفات الهوائية.

وأوضحت الطبيبة تاتيانا رومانينكو لماذا يعد الدخول إلى غرفة فيها مكيف هوائي عاملا خطيرا بعد موجة الحر وماذا تفعل حتى لا تمرض؟

وقالت أن درجات الحرارة في كثير من البلدان تجاوزت الـ30 درجة مئوية، كما تجاوزت في العراق الـ40 درجة مئوية. وفي مثل هذه الظروف يخاطر الناس بالإصابة بالمرض والإنفلونزا عندما يدخلون من شارع حار إلى غرفة باردة حيث يعمل مكيف الهواء.

ولتجنب نزلات البرد والمشاكل الصحية الأخرى، يجب تجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. وللقيام بذلك، نصحت بضبط نظام درجة الحرارة الصحيح على مكيف الهواء. كقاعدة أولى.

وأضافت الطبيبة "إذا دخلت من شارع أو مكان حار، فلن تحتاج إلى تشغيل مكيف الهواء على الفور على درجة حرارة منخفضة (16 درجة مئوية). أي، يجب ألا تزيد درجة الحرارة عن 6-8 درجات عن الحرارة الخارجية. ويجب تبريد الهواء تدريجيا، الأمر نفسه ينطبق على ضرورة خفض درجة الحرارة تدريجيا في السيارة".

أما القاعدة الثانية، فهي التركيب الصحيح للمكيف، لكي لا يجلس الشخص تحت المكيف مباشرةً، فالمسافة منه إلى الشخص يجب أن تكون متر ونصف إلى مترين. والمكيف لا ينبغي أن يكون موجها إلى الشخص، يجب أن يكون موجها إلى الأطراف ".