للكاكاو تأثير غير متوقع على البصر... اليكم التفاصيل!

وهكذا، فحصت الدراسة تأثيرات نوعين من البوليفينول الغذائي على الجسم: الفلافانول في الكاكاو والأنثوسيانين في التوت الأحمر. نُشر العمل في مجلة Functional Foods.وجد أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو لها تأثير محفز للجهاز العصبي، مما يؤثر على تحسين الانتباه والذاكرة البصرية، وكذلك حدة البصر.في إطار الدراسة، شرب المتطوعون كوبا من الحليب مع الكاكاو أو التوت أو مشروبًا بدون نكهة في ثلاث وجبات منفصلة. لتحديد حدة البصر، تم وضع مخططات الحروف على بعد أربعة أمتار من المشاركين، والتي تم عرضها في ظروف الإضاءة العالية والمنخفضة.ولضمان دقة نتائج البحث، أجرى المختصون بشكل مبدئي سلسلة من المقابلات والاختبارات للتأكد من عدم وجود أي عيوب وأمراض لدى المتطوعين.قالت المؤلفة المشاركة سونيا دي باسكوال تيريزا: "نحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث الإضافية كدليل على المفهوم لتأكيد أن التأثير حقيقي وأن النتائج يمكن تطبيقها على تطوير المنتجات التي يمكن أن تساعد في تحسين حدة البصر والانتباه لدى مجموعات سكانية معينة.