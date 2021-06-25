Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة في كركوك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

علامات تخبرك بارتفاع الكوليسترول الضار في الدم

علم وعالم

2021-06-25 | 04:40
علامات تخبرك بارتفاع الكوليسترول الضار في الدم
المصدر:
sputniknews
765 مشاهدة

يعتبر ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خطرة لأنه غالبا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، ومعظم الناس لا يعانون من أعراض، لكن هل علامات تشير إلى احتمالية إصابتك بارتفاع الكوليسترول؟.

ارتفاع الكوليسترول مرتبط بشكل أساسي بزيادة الوزن، وتناول الكثير من الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وكذلك التدخين وشرب الكحول بشكل مفرط، ولكن يمكن أن يكون وراثيا أيضا.

يؤدي ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الدم إلى إمكانية انسداد الأوعية الدموية، حيث تتجمع هذه المادة الدهنية في الشرايين من الداخل، ويقود للإصابة بمشاكل خطيرة بداية من مشاكل في القلب إلى سكتة دماغية.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعتبار ارتفاع الكوليتسرول الضار بالدم "قاتلا خفيفا"، حيث من الصعب جدا معرفة ما إن كنت مصابا به دون إجراء فحص دم، بحسب موقع "express".

ولا يسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضا لدى المصابين به، لكن يمكن، بحسب الموقع، معرفة ذلك فقط من خلال النظر في المرآة والتدقيق في عينيك.

وبحسب مؤسسة "فرط كوليسترول الدم العائلي" (FH)، هناك علامتان قد تظهران في العين إحداهما إذا ظهرت مناطق صفراء حول العينين "xanthelasmas"، وتعرف بـ "اللويحة الصفراء"، وهي عبارة عن تجمع محدد للكوليسترول باللون الأصفر تحت الجلد حول الجفن.

كذلك إن كان لديك قوس عريض بالقرب من الجزء الملون من عينك "أقواس القرنية"(corneal arches)، فقد يشير هذا أيضا إلى أن لديك مستويات عالية من الكوليسترول "الضار".

ما هو الكوليسترول؟
الكوليسترول هو مادة شمعية شديدة الشبه بالدهون والكبد هو ما ينتجه، وهو مهم لتكوين أغشية الخلايا، إضافة إلى فيتامين د وبعض الهرمونات. لكن الكوليسترول لا يذوب في الماء، لذلك لا يستطيع التنقل في الدم من تلقاء ذاته.

تنقل الجسيمات التي تسمى البروتينات الدهنية الكوليتسرول في مجرى الدم، وهناك نوعان منها:

1. البروتينات الدهنية ذات الكثافة المنخفضة (LDL)، والتي تعرف بـ "الكوليسترول الضار"، ويمكن أن تتراكم في الشرايين وتتسبب في مشاكل صحية في غاية الخطورة كالسكتة الدماغية والنوبات القلبي.

2. البروتينات الدهنية ذات الكثافة العالية (HDL)، وتسمى "الكوليسترول الجيد"، وتجمع الكوليسترول الزائد وتنقله إلى الكبد كي يتم تحليله، أي أنه كلما ارتفعت مستويات البروتينات عالية الكثافة في الدم، تراجع مستوى الكولسترول الضار.

أعراض ارتفاع الكوليسترول
 الطريقة الوحيدة لكي تعرف ما إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعا جدا أم لا هو اختبار الدم أو ما يسمي تحليل "cbc"، وهو ما يعني أن المستوي الكلي الكوليسترول في الدم أعلى من نسبة 240 ملليغرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر).

إلا أن هناك بعض أعراض ارتفاع الكوليسترول الأكثر شيوعا والتي تتداخل مع أعراض أمراض أخرى، ولا تحدث غالبا إلا حال أدى ارتفاع الكوليسترول إلى تكوين لويحات في الشرايين ومن اشهر أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم الاتي :

-الذبحة الصدرية وآلام الصدر
-غثيان
-التعب الشديد
-ضيق في التنفس
-ألم في الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر
-خدر أو برودة في أطرافك

تقليل ارتفاع مستوي الكوليسترول والوقاية منه
الخبر الجيد أنه بالإمكان الوقاية من ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم بل وتقليه من خلال عدة طرق:

1. نظام غذائي صحي ومفيد للقلب

تقليل الدهون المشبعة الموجودة أساسا في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم والتي تؤدي الي رفع الكوليسترول الكلي في الدم.

يجب أن تتخلص من الدهون المتحولة، التي تُدرج أحيانا على ملصقات الأطعمة على أنها "زيت نباتي مهدرج جزئيا"، في السمن النباتي والكعك والمقرمشات التي نقوم بشرائها من المحلات والسوبر ماركت. هذه الدهون ترفع الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول الكلية.

حظرت إدارة الغذاء والدواء استخدام الزيوت النباتية المهدرجة جزئيا بحلول الأول من يناير/كانون الصاني 2021.

تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، لما لها من فوائد لصحة القلب، بما في ذلك خفض ضغط الدم.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية أسماك السلمون والماكريل والرنجة إضافة إلى الجوز وبذور الكتان.

زيادة الألياف القابلة للذوبان والتي تعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول في الدم. توجد الألياف القابلة للذوبان في الأطعمة مثل الفاصوليا والشوفان والتفاح والكمثرى.

2. ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة الرياضة في رفع مستوى الكوليسترول "الجيد"، ويفضل ممارسة التمارين الرياضية لنصف ساعة على الأقل 5 مرات في الأسبوع.

3.الإقلاع عن التدخين

يساهم الإقلاع عن التدخين بشكل كبير في خفض مستوى الكوليسترول الضار.

4. خسارة الوزن

الوزن الزائد خطير جدا فيما يتعلق برفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، لذا فمن الأفضل البدء في خسارة الوزن عبر اتباع نظام غذائي مناسب مع ممارسة الرياضة.

علاج الكوليسترول المرتفع
يمكن أن يصف لك طبيبك حال لم تنجح في خفض معدل الكوليسترول عبر تغيير نمط الحياة أدوية الستاتينات، والتي تتمثل آلية عملها في إعاقة مادة ضرورية للكبد لإنتاج الكوليستيرول.

ويمكن أن يصف الطبيب لك أيضا الراتينات التي تقلل نسبة الكوليستيرول بشكل غير مباشر من خلال ربط الأحماض الصفراوية، الأمر الذي يدفع الكبد إلى الإسراع في استهلاك الكوليسترول الزائد لإنتاج المزيد من الأحماض الصفراوية.

هناك أيضا مثبطات امتصاص الكوليستيرول، وهي أدوية تساعد في تقليص معدل الكوليسترول في الدم من خلال الحد من امتصاصه من الغذاء عن طريق الأمعاء الدقيقة التي تمتصه وتعيد إطلاقه في مجرى الدم.

أغذية تساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم
الشوفان: يعد الشوفان بشكل كبير الخيار الأول لخفض الكوليسترول الضار لغناه بالألياف القابلة للذوبان، ويمكن تناوله على الإفطار.
الشعير والحبوب الكاملة الأخرى: يمكن أن يساعد الشعير والحبوب الكاملة الأخرى في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بشكل أساسي عن طريق الألياف القابلة للذوبان التي توفرها.
الفاصوليا: غنية بالألياف القابلة للذوبان، علاوة على أنها تستغرق وقتا أطول لهضمها وبالتالي تمنح شعورا بالشبع لفترة طويلة، ما يجعلها خيارا جيدا لمن يسعون لخيارة وزنهم.
الباذنجان والبامية: من الخضروات التي تتميز بانخفاض سعراتها الحرارية كما أنهما غنيان بالألياف القابلة للذوبان.
المكسرات: كالفول السوداني والجوز واللوز، مفيدة جدا للقلب وتقود إلى خفض البروتينات الدهنية ذات الكثافة المنخفضة لكن فقط بنسبة 5%.
الزيوت النباتية: عند الطهي وبدلا من الزيدة والسمن يمكنك استخدام الزيوت النباتية مثل عباد الشمس والقرطم والكانولا للمساعدة على خفض LDL.
الفواكه الغنية بالبكتين: مثل العنب والفراولة والتفاح والحمضيات تساعد في خفض مستوى الكوليتسرول الضار، حيث أن البكتين من الألياف القابلة للذوبان.
الأسماك الدهنية: تخفض أوميغا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية من نسبة الكولسترول الضار وتحمي القلب، على أن يتم تناولها من مرتين إلى 3 أسبوعيا.
فول الصويا: يعتبر طريقة جيدة لخفض الكوليسترول، بما في ذلك الأطعمة المصنعة منه، كحليب الصويا والتوفو.

أسئلة شائعة حول ارتفاع الكوليسترول
هل يمكن لارتفاع نسبة الكوليسترول أن يسبب تنميل في الجسم؟

نعم من الوارد جدا كون تراكم الدهون الناجم عن زيادة معدلات الكوليسترول يؤثر على الدورة الدموية ويحول دون وصولها بشكل جيد إلى الأطراف ما يؤدي إلى الشعور بالتنميل أو الخدر.

هل ارتفاع الكوليسترول يسبب زيادة الوزن؟

العكس هو الصحيح، فكما هو معروف أن الوزن الزائد هو سبب رئيسي في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

هل ارتفاع الكوليسترول يسبب ألم في الرأس؟

نعم، خاصة في منطقة مؤخرة الرأس، إذ يؤدي انسداد الأوعية الدموية الناجم عن زيادة الكوليسترول الضار إلى صداع متكرر في تلك المنطقة ليكون ذلك إنذارا بحدوث سكتة دماغية محتملة.

هل ارتفاع الكوليسترول يتسبب في ضيق التنفس؟

يحدث هذا في مرحلة متقدمة، بسبب وجود مشكلة ناجمة عن صعوبة تدفق الدم بسبب زيادة نسبة الكوليسترول.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:51 | 2021-06-25 05:51
05:44 | 2021-06-25 05:44
05:44 | 2021-06-25 05:44
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
فنانة عراقية تفجر مفاجأة بشان عملها الفني
35.09%
06:24 | 2021-06-23
فنانة عراقية تفجر مفاجأة بشان عملها الفني
06:24 | 2021-06-23
اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا
18.78%
02:57 | 2021-06-24
اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا
02:57 | 2021-06-24
التجارة تحدد مفردات البطاقة التموينية وتكشف موعد توزيعها
12.81%
07:07 | 2021-06-23
التجارة تحدد مفردات البطاقة التموينية وتكشف موعد توزيعها
07:07 | 2021-06-23
طوابير طويلة من المركبات.. إغلاق سيطرات كربلاء الخارجية (صور وفيديو)
Play
12.38%
09:47 | 2021-06-23
طوابير طويلة من المركبات.. إغلاق سيطرات كربلاء الخارجية (صور وفيديو)
09:47 | 2021-06-23
&quot;تسونامي كورونا&quot; يضرب دولة عربية.. ارتفاع &quot;كارثي&quot; في الإصابات
10.64%
13:25 | 2021-06-24
"تسونامي كورونا" يضرب دولة عربية.. ارتفاع "كارثي" في الإصابات
13:25 | 2021-06-24
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا
10.31%
09:15 | 2021-06-23
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا
09:15 | 2021-06-23
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.