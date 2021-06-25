دراسة تكشف التاريخ الحقيقي لظهور فيروس كورونا

واستخدم باحثون من جامعة كنت البريطانية أساليب علم الحفاظ على البيئة في تقدير أن فيروس (سارس-كوف-2) ظهر أول مرة خلال الفترة من أوائل أكتوبر تشرين الأول إلى منتصف نوفمبر تشرين الثاني 2019، وفقا لبحثهم المنشور في دورية (بلوس باثوجينز).وقال الباحثون إن أكثر الاحتمالات ترجيحا هو ظهور الفيروس في 17 نوفمبر تشرين الثاني 2019 وانتشاره عالميا بحلول يناير كانون الثاني 2020.وظهرت أول حالة كوفيد-19 مسجلة رسميا في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019 وتم ربطها بسوق هوانان للمأكولات البحرية بمدينة ووهان.غير أن بعض الحالات المبكرة لم تكن لها صلة بسوق هوانان مما يعني ضمنيا أن فيروس (سارس-كوف-2) كان ينتشر بالفعل قبل وصوله السوق.وذكرت دراسة مشتركة نشرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية في نهاية مارس آذار أنه ربما كانت هناك حالات إصابة بشرية متفرقة قبل ظهور حالات ووهان.