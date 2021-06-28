لا علاج له.. ظهور فيروس "نيباه" المميت في الهند

حدد العلماء في المعهد الوطني لعلم الفيروسات في الهند لأول مرة فيروس "نيباه" في الخفافيش في ولاية ماهارأشترا.





وبحسب ما نشر في مجلة "الأمراض المعدية والصحة العامة"، فقد حدد العلماء هذا الفيروس في الخفافيش.



وصنفت منظمة الصحة العالمية الفيروس الموجود بشكل شائع في الخفافيش والفئران، على أنه أحد أخطر الفيروسات في العالم. وينتقل الفيروس إلى الأشخاص الذين يتناولون ثمارا ملوثة بلعاب حيوان مصاب. في الوقت نفسه، لا يوجد حاليا علاج أو لقاح ضد الفيروس ومعدل الوفيات يصل من 40 إلى 75%.