يحارب الكوليسترول والسرطان وغيرها من الأمراض... اليكم فوائد هذا النوع من التوابل!

ونشر موقع webmd (شركة أمريكية تقدم خدمات المعلومات المتعلقة بالصحة)، 11 فائدة للقرفة عبارة عن خلاصة دراسات وأبحاث لا يزال بعضها قيد الإعداد.وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على البالغين والحيوانات المصابين بداء السكري أن القرفة يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، على الرغم من أن دراسات أخرى لم تظهر نتائج مماثلة.أظهرت دراسة معملية أن زيتا أساسيا في القرفة يسمى سينامالديهيد يمكن أن يستهدف الخلايا الدهنية ويجعلها تحرق المزيد من الطاقة.هذه أخبار مثيرة لأي شخص يحاول إنقاص وزنه، لكن البحث لا يزال في مراحله الأولى، بحسب الموقع الأمريكي.ابحث في الإنترنت عن "قناع القرفة للوجه" وستجد الكثير من الوصفات التي تدعي أن القرفة تحارب البثور والاحمرار.هناك القليل جدا لدعم هذا- دراسة واحدة صغيرة فقط وجدت أن القرفة السيلانية، تحديدا، يمكنها محاربة أنواع البكتيريا المعروفة بأنها تسبب حب الشباب.تشير دراسة معملية صغيرة أخرى إلى أن القرفة يمكن أن تعزز إنتاج الكولاجين، مما قد يساعد بشرتك على الظهور بمظهر أكثر شبابا وحيوية.في الدراسات التي أجريت على الحيوانات أو الخلايا المزروعة في المعامل، أظهرت القرفة أنها واعدة لقدرتها على إبطاء نمو السرطان وحتى قتل الخلايا السرطانية.تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول القرفة يوميا لمدة 3 أشهر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) بمقدار 5 نقاط.في بيئة معملية، أوقفت القرفة تراكم بروتين في المخ يعد سمة مميزة لمرض ألزهايمر.وفي دراسة أخرى، كان أداء الفئران التي تناولت القرفة أفضل في متاهة مائية مصممة لاختبار ذاكرتها.اتضح أن القرفة كانت من أفضل مضادات الالتهابات في دراسة معملية حديثة بحثت في 115 نوعا من الأطعمة.نظرا لأن الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أصبحت أكثر شيوعا مع التقدم في العمر، فقد تدعم المزيد من الأبحاث استخدام القرفة كعلاج طبيعي لكبار السن للمساعدة في هذه الأنواع من الحالات.عندما تناول 60 بالغا في دراسة صغيرة نحو ربع ملعقة صغيرة من القرفة يوميا لمدة 40 يوما، انخفض الكوليسترول الضار (LDL).ووجدت أبحاث أخرى أن تناول كميات مماثلة من القرفة يوميا لمدة تصل إلى 18 أسبوعا، يمكن أن يخفض LDL والكوليسترول الكلي بينما يرفع الكوليسترول الجيد (HDL).يمكن للقرفة محاربة العديد من أنواع البكتيريا التي تصيب الناس بالمرض، بما في ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية والمكورات العنقودية. ربما يمكن استخدامها كمادة حافظة طبيعية في الأطعمة ومستحضرات التجميل.يبدو أن القرفة لديها القدرة على تدمير فطر المبيضات البيضاء (فطريات المهبل)، الذي يسبب معظم التهابات الخميرة المهبلية.أثناء تناول جرعة 1.5 غرام (نحو 1/2 ملعقة صغيرة) من القرفة كل يوم لمدة 6 أشهر، كانت النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض تتمتع بفترات أكثر انتظاما للدورة الشهرية، بحسب ما أفادت دراسة واحدة.