وفاة طفل بطريقة مأساوية بعد طرحه أرضاً 27 مرة

وكان الطفل قد عانى في أبريل/نيسان الماضي من نزيف حاد في المخ بعد الانتهاء من فصل تدريبي للعبة الجودو شهد تنفيذ حركات رمي من زميله ومدربه.ودخل الصبي، الذي لم تفصح السلطات عن اسمه، في غيبوبة وخضع للعلاج لإنقاذ حياته.وقالت تقارير وسائل إعلام محلية إن والديه قررا سحب أجهزة الإنعاش بعد حوالي 70 يوما.وأفاد موقع "تايبيه تايمز" الإخباري المحلي أن مدرب الصبي، وهو في أواخر الستينيات من عمره، متهم بالاعتداء الجسدي الذي أفضى إلى حدوث إصابة خطيرة وارتكاب جريمة ضد طفل قاصر.وأُطلق سراح المدرب، في وقت سابق من الشهر الجاري، بكفالة قدرها 100 ألف دولار تايواني (ما يعادل 3583 دولارا).بيد أنه بعد وفاة الضحية، يعتزم المدعون تغيير توصيف التهمة الموجهة المدرب لتصبح "إصابة أفضت إلى الوفاة"، وفقا لموقع "تايوان نيوز" الإخباري.وأضاف التقرير أنه في حالة إدانة المدرب، فقد يواجه عقوبة السجن سبع سنوات على الأقل إلى السجن مدى الحياة.