ابتكار أول جهاز من نوعه لإنقاص الوزن دون معاناة

ابتكر علماء بريطانيون ونيوزيلنديون جهازا فريدا لإنقاص الوزن بهدف مكافحة السمنة.

وتمكن الفريق المشترك من الباحثين النيوزيلنديين والخبراء البريطانيين من صنع هذا الجهازفي حملة لمكافحة السمنة وزيادة الوزن.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الجهاز المعروف باسم "DentalSlim Diet Control"، هو عبارة عن قفل مغناطيسي صغير للغاية يتم تثبيته على الأسنان العلوية والسفلية للمريض.

ويسمح هذا الجهاز بحسب المخترعين لمستخدمه بفتح فمه بنحو 2 ملم فقط، مما يجبره على نظام غذائي يعتمد على السوائل، إلا أنه لا يضايق في عملية التنفس أو التحدث.

ووفق الغارديان، فإن عددا من المشاركين باختبار الجهاز خسروا 6.36 كيلوغرام من وزنهم كمعدل وسطي خلال أسبوعين.

ووصف البروفيسور بول برونتون، كبير الباحثين في جامعة أوتاغو للعلوم الصحية، استخدام الجهاز بالطريقة الفعالة والآمنة مشيرا إلى أن العائق الرئيسي أمام الأشخاص لإنقاص الوزن بنجاح هو الامتثال، وهذا الجهاز سيساعدهم على إنشاء عادات جديدة، مما يسمح لهم بالتقيد بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفترة من الوقت.

وقال القائمون على الاختراع الجديد إن ما يميز هذا الجهاز عن تلك العمليات الآنفة الذكر، أنه بإمكان مستخدميه التعامل معه بأريحية وفكه كل ثلاثة أسابيع لأخذ راحة من النظام الغذائي الذي كانوا يسيرون عليه قبل تركيبه مرة أخرى.