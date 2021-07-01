وكالة الدواء الأوروبية توضح بشأن فاعلية جرعتين من لقاحين مختلفين ضد متحور "دلتا"

وقال رئيس استراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية البيولوجية، ماركو كافاليري، "يبدو أن اللقاحات الأربعة المصرح بها في الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع السلالات، بما في ذلك متغير دلتا".وأضاف أن "بيانات جمعت من إسبانيا وألمانيا، أظهرت أن إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين عملية ناجحة، ولكن لا يمكن تقديم توصية باعتماد تلك الاستراتيجية إلى الآن".