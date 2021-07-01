وكالة الدواء الأوروبية توضح بشأن فاعلية جرعتين من لقاحين مختلفين ضد متحور "دلتا"

أكد مسؤول في وكالة الدواء الأوروبية، أن اللقاحات الأربعة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي المضادة لـ"كوفيد 19"، أثبتت فعاليتها ضد متحور "دلتا" الذي ظهر لأول مرة في الهند.
وقال رئيس استراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية البيولوجية، ماركو كافاليري، "يبدو أن اللقاحات الأربعة المصرح بها في الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع السلالات، بما في ذلك متغير دلتا".
وأضاف أن "بيانات جمعت من إسبانيا وألمانيا، أظهرت أن إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين عملية ناجحة، ولكن لا يمكن تقديم توصية باعتماد تلك الاستراتيجية إلى الآن".