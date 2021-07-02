Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تخوف العالم من المتحور "دلتا".. الخبراء يحددون الخطر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ما ينتظره العالم من سنوات.. تطوير لقاح جديد للقضاء على السرطان!

علم وعالم

2021-07-02 | 05:08
ما ينتظره العالم من سنوات.. تطوير لقاح جديد للقضاء على السرطان!
المصدر:
سيدتي
576 مشاهدة

تعمل شركة "بيونتيك" الألمانية، المصنّعة للقاح "فايزر- بيونتيك" المضادّ لفيروس كورونا والذي يحظى بشهرة واسعة في العالم، على تطوير لقاح جديد للقضاء على السرطان من خلال توظيف جهاز المناعة في الجسم؛ للقضاء على الأورام أو معاجلتها.

بعد أن كان الهدف الرئيسي لمبتكري لقاح "فايزر- بيونتيك" في البداية، قبل السماع بكورونا، هو إيجاد طريقة لتسخير جهاز المناعة في الجسم لمعالجة الأورام، فإنَّ الشركة المطورة تسعى لاستغلال الأموال التي جنتها خلال جائحة كورونا لمتابعة هدفها الأصلي المتمثل في تطوير أداة جديدة ضدّ السرطان.

مرحلة الاختبارات

وأكدَّ العالمان أوزليم تورشي وأوغور شاهين المطوّران للقاح كورونا والباحثان في مجال محاربة السرطان، أنَّ أول مريض قد تلقى مضاداً حيوياً حمل اسم "BNT111". وكجزء من دراسة أجريت على 120 مريضاً، يتم الآن اختبار فعالية وسلامة هذا المضاد الحيوي.

يذكر أن أول مريض يتلقى هذه الجرعة يعاني من سرطان الجلد المستعصي وحصل على لقاح "BNT111" مع عقار السرطان "Libtayo". وأعلنت شركة بيونتك التي تتخذ من مدينة ماينتس الألمانية مقراً لها عن مزيد من دراسات المرحلة الثانية للقاحات السرطان عام 2021.

التصدي للأورام عن طريق mRNA

وفي حين تعتمد لقاحات "فايزر- بيونتك" على الحمض الريبوزي المرسال أو ما يطلق عليه "mRNA" لنقل المعلومات إلى جسم الإنسان وصنع بروتينات معينة لمهاجمة فيروس معين، فإنَّ استخدام الطريقة ذاتها لتحفيز الجهاز المناعي سيُعتمد أيضاً للتصدي للأورام.

وأوضحت أوزليم تورشي، الشريكة المؤسسة والمديرة الطبية لشركة بيونتك: "رؤيتنا تتمثل في استخدام قوة آليات الدفاع الخاصة بالجسم لمحاربة السرطان والأمراض المعدية. وقد أظهرنا بالفعل الإمكانات التي تتوفر عليها اللقاحات القائمة على الحمض الريبوزي المرسال mRNA ضد كوفيد الــ19". وأضافت تورشي كذلك: "لا ينبغي أن ننسى أن السرطان يمثل أيضاً تهديداً كبيراً للصحة العالمية، وهو أسوأ بكثير من الوباء الحالي".

خمس سنوات على أبعد تقدير

ويتوقع معهد "باول إيهرليش" المسؤول أن تُمنح الموافقة الأولى للقاح "mRNA" ضد السرطان في ألمانيا في غضون خمس سنوات على أقرب تقدير. وتجري حالياً 17 دراسة إكلينيكية ضد سرطان الرئة وسرطان البروستات وسرطان الجلد.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:07 | 2021-07-02 08:07
07:57 | 2021-07-02 07:57
07:46 | 2021-07-02 07:46
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التجارة: المواطن سيتفاجأ بنوع المواد التي ستوزع في الحصة التموينية
25.04%
08:12 | 2021-06-30
التجارة: المواطن سيتفاجأ بنوع المواد التي ستوزع في الحصة التموينية
08:12 | 2021-06-30
تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد (وثيقة)
18.8%
10:07 | 2021-06-30
تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد (وثيقة)
10:07 | 2021-06-30
الازمة النيابية تحسم الجدل بشأن الحظر الشامل
15.51%
08:48 | 2021-07-01
الازمة النيابية تحسم الجدل بشأن الحظر الشامل
08:48 | 2021-07-01
النفط تعلن توقيع &quot;القرض الاخضر&quot; الاول في تاريخ العراق
14.81%
13:20 | 2021-07-01
النفط تعلن توقيع "القرض الاخضر" الاول في تاريخ العراق
13:20 | 2021-07-01
​نصفها عراقية.. قائمة بـ15 منطقة تسجل أعلى حرارة في العالم
13.24%
14:01 | 2021-06-30
​نصفها عراقية.. قائمة بـ15 منطقة تسجل أعلى حرارة في العالم
14:01 | 2021-06-30
ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية
12.6%
03:38 | 2021-07-01
ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية
03:38 | 2021-07-01
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.