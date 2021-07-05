الطريقة الوحيدة لوقف انتشار فيروس كورونا والسلالات المتحورة

قال رئيس مختبر التكنولوجيات البيولوجية النانوية والمكروبيولوجيا وعلم الفيروسات في جامعة مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرغي نيتيسوف، إن التطعيم ضد فيروس كورونا، هو الطريقة الوحيدة للحد من انتشار الوباء، مشيرا إلى أن التطعيم يعتبر أكثر أمانا من "الإصابة بالمرض" كما يعتقد البعض.وأوضح نيتيسوف: "يقوم الناس بمقارنات غريبة، حيث يقارنون نسبة 4٪ من الوفيات بفيروس كورونا، بالآثار الجانبية التي تظهر بعد التطعيم والتي تكون في الغالب ارتفاع درجة الحرارة لمدة يوم أو يومين. هذه المقارنات خاطئة جدا".وأضاف قائلا: "اللقاحات هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف الوباء الآن. بادئ ذي بدء، من الضروري تطعيم أولئك الذين لم يصابوا بفيروس كورونا".وأشار الخبير الروسي: "كل اللقاحات الروسية، تساهم في تصنيع بروتين S للفيروس التاجي وبروتينات غلاف الفيروس الغدي، ولا شيء آخر. من الهراء نشر إشاعات وتفاهات حول اللقاحات".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، تسجيل 24353 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 5635294.