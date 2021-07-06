خاطر بحياته لانقاذ كلب... اليكم ماذا حدث!

وفقا لوسائل إعلام محلية، توجه الرجل مع زوجته في نزهة قرب النهر ولاحظوا وجود كلب سقط في النهر.وقالت الزوجة في تصريحات صحفية: "كان التيار شديدا، لذا هرع زوجي لإنقاذ الكلب".في وقت لاحق، انضم اثنان من المارة إلى عملية الإنقاذ، حيث صعدوا فوق السور لمساعدة الرجل في التقاط الكلب وإخراجه من الماء.وأضافت الزوجة: "كنت أعرف دائمًا أن زوجي بطل حقيقي... كان الكلب ضعيفًا جدًا، كاد يغرق"