بعد اكتشاف ثغرة أمنية.. دعوة "طارئة" من مايكروسوفت لزبائنها

وقالت شركة مايكروسوفت إن استغلال الثغرة الحالية من قبل المتسللين من الممكن أن يؤدي إلى عرض أو حذف بيانات الجهاز المستهدف البرامج إضافة الى إمكانية التحكم الكامل.ولا يقتصر حث مايكروسوفت على النسخة العاشرة من نظام التشغيل، الذي يستخدمه أكثر من مليار و300 مليون جهاز حاسوب حول العالم، بل حثت كافة المستخدمين لمعظم الأنظمة القديمة بما فيها ويندوز 2012 و2016 إضافة إلى ويندوز 7، الذي تم إصداره قبل نحو 13 عاما.وجاءت نصائح شركة مايكروسوفت بعد بث مجموعة من الباحثين في شركة الأمن السيبراني "سانغفور" بطريقة الخطأ دليل استخدام لطريقة الاستفادة من هذه الثغرة قبل أن يتم شطبه ويقوم موقع "غيت هوب" بإعادة نشره على الشبكة العنكبوتية.وأطلق الباحثون على الثغرة الحالية اسم"بيرنت نايت مار"، وقالوا إن استغلالها يقود إلى الوصول إلى الطابعة ومن ثم السيطرة على الجهاز المستهدف.وكانت وكالة الأمن القومي الأميركية قامت العام الماضي بتنبيه شركة مايكروسوفت بوجود عيوب في نظامها التشغيلي ويندوز قبل أن يشهد ذات العام العديد من عمليات الاختراق التي تمت عبر مجموعة من القراصنة الماهرين بهدف طلب الفدية.