تحذير... أعراض الجلطة الدماغية تظهر قبل 10 سنوات!

كشفت دراسة جديدة عن أعراض تظهر قبل 10 سنوات على الناس المعرضين لخطر حدوث جلطة دماغية، في بحث نشرت نتائجه حديثا بعد دراسة استمرت لحوالي 28 عاما.





ويسمح اكتشاف هذه الإشارات المبكرة للمرضى بتقليل أخطار تعرضهم للجلطة الدماغية من خلال تبني أسلوب حياة أكثر صحة أو تجربة دواء جديد قد يقيهم منها.



وقام باحثون من جامعة "إيراسموس إم سي" في روتردام بهولندا بفحص بيانات 14712 شخصًا تم تعقبهم لمدة تصل إلى 28 عامًا.

أجرى الأشخاص في عينة البحث سلسلة من الاختبارات العقلية والجسدية في بداية الدراسة بالإضافة إلى فحوصات دورية كل بضع سنوات طوال فترة الدراسة.



وشملت الاختبارات التي أجريت على هؤلاء الاشخاص اختبارات الذاكرة والطلاقة اللفظية ورد الفعل وتقييم قدرتهم على الغسل والطهي والتنظيف وإدارة شؤونهم المالية.



وخلال فترة الدراسة، أصيب 1662 مشاركًا بالسكتة الدماغية الأولى، بمتوسط عمر ناهز 80 عامًا.

ظهرت مؤشرات للجلطة الدماغية قبل 10 سنوات