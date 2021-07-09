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واتساب يطور مزايا جديدة تتعلق بجودة الملفات والمقاطع المرسلة

علم وعالم

2021-07-09 | 07:14
واتساب يطور مزايا جديدة تتعلق بجودة الملفات والمقاطع المرسلة
795 مشاهدة

كشف موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار تطبيق ”واتساب“ الشهير للمراسلات الفورية والمكالمات، إنه يتم تطوير ميزتين للإصدار المستقبلي من التطبيق ليعطي مزيدًا من التحكم في مقدار الضغط الذي يطبقه على الصور ومقاطع الفيديو المرسلة.

وأوضح الموقع أن الميزتين قيد التطوير حاليًا لتطبيق أندرويد، ومن المفترض أن تقدم ثلاثة خيارات للجودة عند إرسال الصور والفيديو.
 
وشرح الموقع أن الخيارات ستكون ”تلقائي“ (موصى به): يكتشف التطبيق ما هي أفضل خوارزمية ضغط لمقاطع الفيديو والصور، و“أفضل جودة“: يرسل التطبيق دائمًا الفيديو والصور باستخدام أفضل جودة متاحة، وأخيراً ”موفر البيانات“: عند تمكين موفر البيانات في إعدادات أندرويد، يضغط التطبيق مقاطع الفيديو والصور قبل إرسالها.
 
وحسب المعلومات، ستسمح الميزة بفرض ضغط أكبر على الوسائط إذا كنت متشككًا بشأن سرعات الإنترنت أو حدود البيانات، أو تقليل مقدار الضغط لضمان إرسال الصور أو الفيديو بأعلى جودة ممكنة.
 
ويمكنك حاليًا تجنب ضغط واتساب من خلال تغيير امتداد الملف لإرساله كمستند بدلاً من صورة أو مقطع فيديو، ولا توجد حاليًا أي معلومات حول موعد ظهور إصدار رسمي للميزة، ويتعلق تقرير WABetaInfo على وجه التحديد بتطبيق أندرويد التجريبي وليس iOS.
 
وبالنظر إلى تكافؤ الميزات بين تطبيقات واتساب، فمن غير المرجح أن يكون التطوير عبر iOS بعيدًا جدًا، وتنضم إعدادات جودة الصور والفيديو إلى قائمة متزايدة من ميزات واتساب التي لم يتم إصدارها والتي اكتشفها موقع WABetaInfo.
 
وتعتبر الميزة الأكثر توقعًا هي دعم الأجهزة المتعددة، التي تسمح للخدمة بأن تكون قابلة للاستخدام عبر أجهزة متعددة.
 
وأفاد باحث التطبيق أن الميزة قيد التطوير العام الماضي، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مؤخراً أن الميزة تطلق قريبًا، بالإضافة إلى ذلك تعمل واتساب على طرح ميزات جديدة لمستخدمي iOS من أجل تكثيف تجربتهم عبر المنصة.
 
ويعمل المطورون حاليًا على معاينة ارتباط كبير لنظام iOS لتسهيل عملية التحقق من الروابط على المستخدمين.
 
ووفقًا للمعلومات، فإن ميزة رابط المعاينة الكبير قيد التطوير حاليًا وتكون متاحة للمستخدمين في تحديث مستقبلي.
 
وتطور منصة واتساب الميزة نفسها لتطبيق أندرويد حيث يقدم معاينات عالية الجودة لعناوين URL عبر أحدث إصدار تجريبي.

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