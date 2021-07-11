الكشف عن أسباب تواتر موجات كورونا وتحوراته

وأوضح رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة والفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك، سيرغي نيتيسوف، في حديث لوكالة "نوفوستي": "نشهد موجات من تفشي الوباء، وستتواتر طالما أننا سنتعامل مع الوباء باستخفاف".وأضاف أن "السلالات الجددية من فيروس كورونا تظهر لعدة أسباب، وهي عندما يستمر الوباء لفترة طويلة، وعندما يكون نسق التطعيم بطيئا".وأشار إلى أن "هناك حتى الآن العديد من الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا لحمايتهم من الفيروس، ويتواصلون مع أشخاص من دول مختلفة"، مؤكدا على "ضرورة التطعيم في أسرع وقت ممكن حتى لا يبقى الفيروس أو تبقى ثغرات تؤدي إلى تحوره".