دراسة تكشف ما يفعله نقص النوم لليلة واحدة

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد فحصت الدراسة، التي أجراها باحثون في كلية دراسات الشيخوخة بجامعة جنوب فلوريدا، نظام نوم 1958 بالغاً أميركياً لمدة ثمانية أيام متتالية مع إخضاعهم لفحص جسدي ونفسي لمدة عامين كاملين.ووجد فريق الدراسة أن قلة النوم حتى لليلة واحدة أثرت بشكل كبير على الصحة العقلية والجسدية للأشخاص، وهو التأثير الذي يزداد سوءاً مع نقص النوم لعدة ليالٍ متتالية، خصوصاً بعد ثلاث ليالٍ.وقال سومي لي، المؤلف الرئيسي للدراسة: "ارتبطت قلة النوم بانخفاض المشاعر الإيجابية، وزيادة المشاعر السلبية مثل التوتر والاكتئاب، كما ارتبطت بزيادة آلام الجسم، ومشاكل الجهاز الهضمي وأعراض الجهاز التنفسي، مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف".وأشار فريق الدراسة إلى أن نتائجهم تعمق فهم الأشخاص للآثار الضارة للحرمان من النوم، قائلين إن الناس لا يفهمون مدى أهمية النوم للصحة.وأوصى الفريق الأشخاص بالالتزام بوقت ثابت للنوم والاستيقاظ قدر الإمكان.