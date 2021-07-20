Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكاظمي يوجه باعادة توزيع "مسك القواطع" للقوات الامنية في بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"سناب شات" تعلن عن ميزة جديدة

علم وعالم

2021-07-20 | 15:31
"سناب شات" تعلن عن ميزة جديدة
1,951 مشاهدة

أعلنت شركة سناب شات Snapchat عن ميزة جديدة تسمى بيتموجي ثلاثي الأبعاد 3D Bitmoji ، وهي تسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على الصور الرمزية الافتراضية.

تخطط سناب شات لطرح الميزة للجمهور هذا الأسبوع، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء نسخة ثلاثية الأبعاد من البيتموجي لملفهم الشخصي على سناب شات وملف تعريف الصداقة على التطبيق.
 
ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن البيتموجي هي الصور الرمزية المتحركة التي ينشئها مستخدمو سناب شات لتمثيل أنفسهم على منصة التواصل الاجتماعي، ولكن في السابق كانت ثنائية الأبعاد فقط.
 
هذا وتتضمن خاصية البيتموجي ثلاثي الأبعاد حوالي 1200 تركيبة محتملة من أوضاع الجسم وتعبيرات الوجه والإيماءات والخلفيات للمستخدمين، لمنحهم فرصة اكبر لتخصيص وجودهم الرقمي، والتعبير عن شخصياتهم كما يحلو لهم.
 
وبحسب شركة سناب شات، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص البيتموجي يوميا، وأكثر من 300 مليون شهريا.
 
وقالت الشركة: ”من علامات السلام وأيدي الصلاة، إلى الشواطئ ذات المناظر الخلابة وخلفيات الحيوانات العصرية المطبوعة، يمكن الآن لمستخدمي سناب شات ابتكار بيتموجي ثلاثي الأبعاد يناسب مزاجهم“.
 
وأضافت: ”باستخدام الإمكانات الثلاثية الأبعاد بجودة Pixar، سيشهد مستخدمو سناب شات تحسنا واضحا في تفاصيل صورهم الشخصية المخصصة، بدءا من نسيج الملابس والزينة إلى ملصقات الأزياء والاكسسوارات المختلفة“.
 
وتعتبر بيتموجي سناب شات طريقة ممتعة وجذابة يستخدمها عملاء سناب شات لتقديم أنفسهم على المنصة.
 
ويعتقد ”با بلاك ستوك“، الرئيس التنفيذي لشركة بيتموجي، أن بعض المستخدمين لا يشعرون بالراحة عند وضع صورهم على ملفات التعريف، ولذلك يمكنهم استخدام البيتموجي كنوع من الهوية الرقمية والتعبير عن الذات والشخصية.
 
هذا وتم إنشاء تطبيق بيتموجي في عام 2007 كموقع إلكتروني يسمى Bitstrips، وذلك قبل أن تستحوذ عليه شركة سناب شات في مارس 2016 مقابل حوالي 100 مليون دولار.
 
ومنذ ذلك الحين تعمل الشركة على تطوير الخاصية وإضافة مميزات جديدة كل عام، فعلى سبيل المثال، في العام الماضي، أطلق سناب شات قناة تلفزيونية تسمى Bitmoji TV، تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تعرض البيتموجي الخاص بهم مع أصدقائهم وحتى المشاهير.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:43 | 2021-07-20 17:43
17:36 | 2021-07-20 17:36
17:01 | 2021-07-20 17:01
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الحصيلة النهائية لضحايا انفجار شرقي بغداد
24.24%
16:45 | 2021-07-19
الحصيلة النهائية لضحايا انفجار شرقي بغداد
16:45 | 2021-07-19
اللجنة العليا للصحة الوطنية تصدر قرارات مهمة لمواجهة كورونا
21.97%
07:17 | 2021-07-20
اللجنة العليا للصحة الوطنية تصدر قرارات مهمة لمواجهة كورونا
07:17 | 2021-07-20
الموقف الوبائي يسجل رقماً غير مسبوق.. والصحة تحذر من &quot;كارثة&quot;
17.06%
08:55 | 2021-07-19
الموقف الوبائي يسجل رقماً غير مسبوق.. والصحة تحذر من "كارثة"
08:55 | 2021-07-19
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق
12.37%
08:55 | 2021-07-20
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق
08:55 | 2021-07-20
وفاة بطل العراق لكمال الأجسام بجلطة دماغية
12.32%
13:59 | 2021-07-20
وفاة بطل العراق لكمال الأجسام بجلطة دماغية
13:59 | 2021-07-20
تفاصيل جديدة تخص توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين
12.04%
15:05 | 2021-07-19
تفاصيل جديدة تخص توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين
15:05 | 2021-07-19
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.