ماذا يحدث للإنسان بعد تعافيه من كورونا؟

وقالت بارانوفا في حديث أدلت به لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" إن ربع الذين شفيوا من فيروس كورونا في المنزل دون أن ينقلوا إلى المستشفى ترافقهم بعد المرض "متلازمة طويلة الذيل" التي يمكن أن تدوم لمدة 3 أشهر على الأقل.وتتميز تلك المتلازمة بقابلية منخفضة للعمل ومشاكل متعلقة بالصحة وزيارات الأطباء.أما الأعراض المتعلقة بالأعصاب فيمكن أن تظل قائمة لمدة طويلة تزيد عن 6 أشهر أو عام واحد.وأشارت البروفسورة إلى أن التطعيم يساعد الناس على الحماية من أشكال خطيرة لفيروس كورونا ومواجهة أخطار العلاج في المستشفى.