لماذا الآثار الجانبية للجرعة الثانية من لقاحات كورونا "فايزر – موديرنا" أقوى من الأولى؟

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكاظمي ورئيس البنك الدولي يناقشان دعم خطط مشاريع السكن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لماذا الآثار الجانبية للجرعة الثانية من لقاحات كورونا "فايزر – موديرنا" أقوى من الأولى؟

علم وعالم

2021-07-28 | 04:27
لماذا الآثار الجانبية للجرعة الثانية من لقاحات كورونا "فايزر – موديرنا" أقوى من الأولى؟
12,852 مشاهدة

"الجرعة الثانية من لقاح كورونا أقوى من الأولى"، هذا ما أخبرني به أكثر من صديق محيط بي، لكني لم آبه كثيراً لكلامهم، فعندما تلقيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا شعرت بألم في الذراع ودوار بسيط، وظننت الجرعة الثانية ستكون بالشدة نفسها، ورغم نصيحة الأصدقاء الذين سبقوني في تلقي الجرعة الثانية بتناول مسكنات في أول يوم أو يومين، لكنني لم أصدق إلا في صباح اليوم الثاني لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

استيقظت وأنا أشعر بدوار وصداع، وحرارتي كانت مرتفعة أيضاً، وألم ذراعي كان أشد من المرة الأولى، وزاد عليه ألم جسدي، ونمت ساعاتٍ أطول من المعتاد، لكن بعد يومٍ ونصف من وقت تلقي اللقاح بدأت الأعراض تختفي واحداً تلو الآخر.
 
حسب موقع Health Line الطبي، ما شعرت به طبيعي ووارد الحدوث، خصوصاً أنني تلقيت لقاح فايزر-بيونتيك.
 
لماذا الآثار الجانبية للجرعة الثانية من لقاح كورونا أقوى من الأولى؟
يقول الخبراء إن احتمالية حدوث آثار جانبية أقوى بعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا أكثر من الجرعة الأولى، وتشمل هذه الآثار الجانبية التعب وألم الذراع وارتفاع درجة الحرارة، لكنها عادةً ما تكون خفيفة وتختفي بعد 48 ساعة من التطعيم.
 
لكن أيضاً المهم، أنه عادة ما تكون هذه الأعراض الشائعة علامات على أن اللقاح قد تسبب في استجابة الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة فعالة ضد الفيروس.
 
إذ أكدت بيانات وصلت لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من متلقي اللقاح، أن 7% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً والذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر أبلغوا عن الحمى، مقارنة بنسبة 31% ممن أبلغوا عن الحمى بعد الجرعة الثانية.
 
فيما كانت النسبة مع لقاح موديرنا مختلفة، فكانت 1% في الجرعة الأولى لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً، بينما وصلت لـ17% لمن أصيبوا بارتفاع الحرارة بعد الجرعة الثانية. لكن في معظم الحالات كانت درجة الحرارة المرتفعة محتملة، وكذلك أي أعراض جانبية أخرى ظهرت.
 
التعب والصداع كان من الأعراض الجانبية واردة الحدوث بعد الجرعة الثانية أيضاً، بينما أبلغ عدد أقل بكثير عن حدوث الإسهال أو القيء نتيجة الجرعتين الأولى أو الثانية.
 
فيما قالت الدكتورة ديبرا باول، وهي رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى أمريكي بولاية بنسلفانيا: "عندما تشعر بالمرض أو الحمى، فإن هذا يعني إلى حد كبير استجابة جسمك له، وأيضاً عادة ما يكون هذا أمراً قصير الأجل، وقطعاً أفضل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا والمرض لمدة أسبوعين أو المكوث في المستشفى".
 
ويحدث هذا بحسب الدكتور؛ لأن أول جرعة من اللقاح تعلِّم الجسم كيف يتعامل مع الفيروس، ويبدأ في تكوين أجسام مضادة بالفعل، لذلك عندما يحقن الجسم بالجرعة الثانية فإن الجسم يكون مسلحاً بالأجسام المضادة وخلايا الذاكرة التائية (T Cell وهي تشكل مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم وهي تلعب دوراً أساسياً في المناعة الخلوية) التي تتعرف على بروتين الفيروس من الجرعة الأولى.
 
لذلك، تكون استجابة الجهاز المناعي تميل إلى أن تكون أكثر قوةً عند إعطاء الجرعة الثانية.
 
لهذا السبب، عادة ما تكون الآثار الجانبية أكثر وضوحاً بين الأشخاص الأصغر سناً أكثر من كبار السن، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن أجهزتهم المناعية أكثر قوة.
لكن هذا يحدث مع لقاحات مثل فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech) وموديرنا (Moderna)، وكلاهما عبارة عن لقاح mRNA، الذي ينشط جهاز المناعة عن طريق جعله يتعرف على نوع البروتين الموجود في الفيروس الذي يسبب COVID-19.
 
ما هي الآثار الجانبية واردة الحدوث من تلقي لقاح كورونا؟
بالنسبة للقاح شركة "فايزر-Pfizer"، هناك آثار جانبية محتملة مثل: الإجهاد، وألم الذراع، والاحمرار مكان الحقن، وقد يصاب الشخص بأعراض شبيهة بالإنفلونزا مثل الصداع وآلام في الجسد والغثيان، وسيستمر هذا لمدة يوم أو يومين، وهذا أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، مثلما أشارت دكتورة الأمراض المناعية كيلي مور، وهي أيضاً مستشارة خارجية لشركة Pfizer.
 
فيما كشفت "موديرنا-Moderna" عن آثار جانبية عانى منها بعض المشاركين في تجربة لقاحها، مثل الألم مكان الحقن- كان أشد بعد الجرعة الثانية- والتعب العام، وآلام العضلات والمفاصل والصداع.
 
الآثار الجانبية للقاح كورونا، تحدث عنها أيضاً مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية السابق مارك ماكليلان في حديثه لصحيفة The Washington Post الأمريكية، وقال إن لقاحات كوفيد-19 بشكل عام يُمكن أن تسبب آثاراً جانبية مزعجة أكثر من لقاحات الإنفلونزا العادية، لكنه أيضاً ذكَّر أن كوفيد-19 هو أسوأ كثيراً من الإنفلونزا.
 
فيما اعتبر الدكتور ويليام شافنر، أستاذ السياسة الصحية والطب الوقائي في كلية الطب بجامعة فاندربيلت الأمريكية، أن ألم الذراع والشعور بالضيق لمدة يوم أو يومين أفضل بكثير من الإصابة بكورونا، في تصريحٍ له مع صحيفة USA Today الأمريكية.
 
وبهذا، فقد اتفق الجميع على وجود آثار جانبية للقاح، لكنهم أيضاً أكدوا أن لقاحاتهم آمنة، والآثار الجانبية التي تسببها وقتية؛ إذ تستمر ساعات إلى 3 أيام، كما وصفتها بـ"الخفيفة والمعتدلة"؛ أي يمكن تحملها.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:52 | 2021-07-28 06:52
06:43 | 2021-07-28 06:43
06:35 | 2021-07-28 06:35
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
ميت يستفيق اثناء صلاة الجنازة! (فيديو)
19.96%
02:42 | 2021-07-27
ميت يستفيق اثناء صلاة الجنازة! (فيديو)
02:42 | 2021-07-27
شهد الشمري تستقبل مولودتها الأولى.. وزوجها يعرض لحظات ولادتها
18.13%
09:55 | 2021-07-26
شهد الشمري تستقبل مولودتها الأولى.. وزوجها يعرض لحظات ولادتها
09:55 | 2021-07-26
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الخميس المقبل
17.23%
14:50 | 2021-07-27
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الخميس المقبل
14:50 | 2021-07-27
خلية الازمة تصدر توصيات خاصة لمواجهة تفشي كورونا
16.09%
08:07 | 2021-07-26
خلية الازمة تصدر توصيات خاصة لمواجهة تفشي كورونا
08:07 | 2021-07-26
الانواء الجوية: 3 محافظات ستسجل غدا نصف درجة الغليان
14.38%
04:39 | 2021-07-27
الانواء الجوية: 3 محافظات ستسجل غدا نصف درجة الغليان
04:39 | 2021-07-27
الصحة تسجل أعلى حصيلة وبائية منذ تفشي كورونا
14.21%
09:01 | 2021-07-27
الصحة تسجل أعلى حصيلة وبائية منذ تفشي كورونا
09:01 | 2021-07-27
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.