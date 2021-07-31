علماء يكتشفون طريقة جديدة لمحاربة السمنة

يعتقد علماء جامعة ولاية بنسلفانيا أن هذه الملاحظة يمكن أن تساعد في محاربة السمنة.في التجارب التي أجريت على مرض السكري، قام الباحثون بحقن الحيوانات بنواقل فيروسية، مما أدى إلى زيادة مستوى بروتين TSLP في أجسامهم. لاحظ العلماء أن هذا لم يقلل فقط من خطر الإصابة بمرض السكري لدى الفئران، بل ساعدهم أيضًا على إنقاص الوزن.وهكذا، استمر وزن المجموعة الضابطة من القوارض في الزيادة، وانخفض وزن الفئران مع زيادة TSLP من 45 إلى 25 غرامًا في أقل من شهر. وفي الوقت نفسه، كان لديهم انخفاض في كمية الدهون الحشوية في تجويف البطن، والتي تعتبر عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري. ووكذلك تبين في القوارض مع TSLP، عادت مستويات الجلوكوز في الدم أيضًا إلى وضعها الطبيعي، وانخفض خطر الإصابة بالكبد الدهني.بالإضافة إلى ذلك، كان فرو فئران TSLP أكثر لمعانًا من غيرها. اقترح الباحثون أن الفئران تعرق الدهون. كما اتضح، كان شعر هذه الفئران يحتوي في الواقع على دهون.وفقًا لمؤلفي العمل، يمكن أن يؤثر العلاج المطور على الشخص بنفس الطريقة، وسيتمكن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من التخلص من الوزن الزائد عبر الجلد في المستقبل.