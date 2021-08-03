Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكاظمي: أطلقنا اليوم إشارة البدء بالآليات الإدارية والتنفيذية للورقة البيضاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

13 علامة تحذيرية مبكرة لمرض السكري

علم وعالم

2021-08-03 | 03:29
13 علامة تحذيرية مبكرة لمرض السكري
3,089 مشاهدة

لا يزال مرض السكري منهكا لعشرات الملايين من المصابين على كوكب الأرض، رغم العلاجات المتاحة التي تخفف من أعراضه، لذلك يتعين معرفة العلامات المبكرة للحصول على العلاج الأفضل والأكثر فعالية.

ويتوفر لمرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني مجموعة من العلاجات المخففة المتاحة لهم بفضل الطب الحديث، تختلف من شخص إلى آخر وقد تشمل تغييرات طفيفة في النظام الغذائي أو أدوية مثل الأنسولين التي تقلل من تأثير حالتهم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وبينما يمكن لهذه العلاجات أن تساعد في بعض الأعراض، إلا أنها غالبا لا تصرف الانتباه عن الواقع القاسي للمرض الذي يغير الحياة، والذي يمكن أن يكون أقل حدة حال تشخيصه في وقت مبكر قبل أن يتسبب في مزيد من المشاكل الصحية.

ما هي علامات التحذير من مرض السكري؟

سواء أكان النوع 1 أو 2، يمكن أن يتطور مرض السكري في أي عمر، لكنهما حالات مختلفة.

النوع الثاني هو الأكثر شيوعا ويؤثر على ما يقرب من 90% من المصابين، بينما يؤثر النوع الأول على 8% فقط.

في مرض السكري من النوع 1، يهاجم الجسم خلايا البنكرياس ويمنعها من صنع الأنسولين، بينما ينتج النوع 2 عن عدم قدرة الجسم على صنع المادة.

علامات التحذير من مرض السكري من النوع الأول

سوف تتطور علامات التحذير من مرض السكري من النوع الأول بشكل أسرع من تلك الخاصة بالحالة الشقيقة.

يقول الخبراء في المجال الصحي إن هذه العلامات يمكن أن تظهر "بشكل مفاجئ نسبيًا" بسبب العديد من الظروف، التي تشمل العوامل الوراثية والتعرض للفيروسات والتأثيرات البيئية.

تشمل الأعراض المبكرة ما يلي:

رؤية مشوشة

زيادة العطش

التبول المفرط

فقدان الوزن غير المبرر

تغيرات المزاج أو التهيج

الجوع المفرط

التبول اللاإرادي عند الأطفال الذين لم يفعلوا ذلك من قبل

ضعف

إعياء

علامات التحذير من مرض السكري من النوع 2

غالبا ما يكون مرض السكري من النوع 2 تدريجيا ويمكن أن يستغرق شهورا أو سنوات حتى يظهر بشكل كامل.

على هذا النحو، فإن الأعراض ليست مفاجئة مثل النوع 1 وقد تشير في البداية إلى حالات أخرى.

تتطابق بعض علامات التحذير المبكر من مرض السكري من النوع 2 مع تلك الموجودة في النوع الأول، مثل كثرة التبول وزيادة العطش والجوع المفرط والتعب والرؤية المشوشة.

وتشمل الأعراض المرتبطة تقليديا بالنوع 2 وحده ما يلي:

بطء التئام الجروح

وخز أو ألم أو تنميل في اليدين والقدمين

بقع داكنة من الجلد

الحكة وعدوى الخميرة

ماذا يحدث إذا تقدم مرض السكري دون اكتشافه؟

بدون تشخيص وعلاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضا إلى:

مشاكل الأداء الجنسي

السكتة الدماغية

تلف العصب

الاعتلال العصبي

أمراض العيون وفقدان البصر

مشاكل القدم

أمراض الكلى

أمراض القلب
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:45 | 2021-08-03 07:45
07:41 | 2021-08-03 07:41
07:27 | 2021-08-03 07:27
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الداخلية تزف بشرى لمنتسيبها
25.29%
13:46 | 2021-08-01
الداخلية تزف بشرى لمنتسيبها
13:46 | 2021-08-01
مراكز أمريكية تزف بشرى تخص المطعمين ضد كورونا
18.23%
16:00 | 2021-08-02
مراكز أمريكية تزف بشرى تخص المطعمين ضد كورونا
16:00 | 2021-08-02
ارتفاع وفيات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
15.79%
09:07 | 2021-08-01
ارتفاع وفيات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
09:07 | 2021-08-01
شابة تحضر حفل زفاف حبيبها السابق دون دعوة وتصبح زوجته الثانية! (صورة)
14.52%
06:59 | 2021-08-02
شابة تحضر حفل زفاف حبيبها السابق دون دعوة وتصبح زوجته الثانية! (صورة)
06:59 | 2021-08-02
المرور تصدر بياناً عن الحادث الدموي على طريق بابل بغداد (صور)
13.11%
11:55 | 2021-08-01
المرور تصدر بياناً عن الحادث الدموي على طريق بابل بغداد (صور)
11:55 | 2021-08-01
الموقف الوبائي يرتفع مجدداً في العراق
13.05%
09:00 | 2021-08-02
الموقف الوبائي يرتفع مجدداً في العراق
09:00 | 2021-08-02
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.