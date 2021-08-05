احذروا... نقص هذه الفيتامينات يسبب الإجهاد

ويُعيد الأطباء سبب شعور الجسم بالتعب والإجهاد الى نقص بعض الفيتامينات فيه، ما يستدعي التنبّه لذلك وأخذ الإجراءات الصحية اللازمة لاستعادتها بواسطة الحمية الصحية والمكمّلات الغذائية.- الحديد: يعتبر نقص الحديد من أكثر العوامل الواضحة لفقر الدم والتي تسبّب الإجهاد الدائم، وتتمثّل الخطوة الأولى في تعزيز إمدادات الحديد في الجسم من خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد (مثل اللحوم الحمراء، البيض، الأرز والفاصولياء)، مع أخذ كمية من الفيتامينات الغنية بالحديد.- فيتامين ب 12: يحتاج الجسم إلى كمية كافية من هذا الفيتامين لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، لذا فإن نقصه يمكن أن يسبّب فقر الدم أيضاً، والمصادر الرئيسة لـ B 12 هي اللحوم ومنتجات الألبان، إضافة الى المكمّلات الغذائية التي تفي بالغرض.- فيتامين د: أي نقص في الفيتامين د يمكن أن يستنزف قوة العظام والعضلات، ويمكن العثور على هذا الفيتامين في بعض أنواع الأسماك (مثل التونة والسلمون)... فنقصه يُرهق الجسم.