علامة في الوجه تدل على نقص الفيتامين B12... احذروها!

ويشير الأطباء إلى أن السيالة العصبية، التي تنتقل من العين إلى الدماغ، تتعطل بسبب نقص الفيتامين B12، وتُسمّى هذه الحالة بالاعتلال البصري، ويمكن عكسها ومعالجتها بواسطة مكمّلات الفيتامين B12.ويلفت الأطباء أيضاً إلى أن ليس كل ضعف في البصر سببه نقص الفيتامين B12، حيث يمكن أن يكون السبب إما اعتلالاً في عدسة العين أو الصداع النصفي.وتحذّر الدراسات من أن ارتعاش أعصاب العين هو من الأعراض المبكرة لنقص الفيتامين B12، حيث يحدث ارتعاش مزعج لا يمكن السيطرة عليه في العين، كما يبدأ الجفن أو أسفل العين مباشرة بالارتعاش.ويدلّ شحوب الجلد على فقر الدم، وهو من العلامات التحذيرية لنقص الفيتامين B12، بالإضافة إلى فقدان الوزن الواضح، ضيق التنفس، عدم انتظام ضربات القلب، واضطرابات المناعة الذاتية.ويعالج الأطباء نقص الفيتامين B12 إما بالحقن أو بالأدوية، كما يمكن العثور عليه طبيعياً في مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل: البيض، لحم البقر، الدجاج، الجبن، الزبادي، المحار والأسماك.