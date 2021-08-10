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نوع شائع من المسكنات قد يؤدي لفشل الكبد

علم وعالم

2021-08-10 | 05:25
نوع شائع من المسكنات قد يؤدي لفشل الكبد
4,706 مشاهدة

قد يؤدي تناول البعض أكثر الأدوية شيوعا في مرحلة ما من حياتهم إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض الكبد التي تزايدت معدلات الوفيات بها منذ عام 1970 بنسبة 400%.

في المملكة المتحدة، يموت أكثر من 40 شخصا يوميا بسبب أمراض الكبد، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول أو السمنة المفرطة إلى تلف خلايا الكبد والتندب، ما قد يقود إلى مرحلة من الندبات المتقدمة داخل الكبد تُعرف باسم التليف، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

مع ذلك يبقى عامل الخطر الأقل شهرة للمرض هو تسمم الباراسيتامول.

يعتبر الباراسيتامول علاجا فعالا للألم الخفيف إلى المتوسط والحمى عند البالغين والأطفال، عند استخدامه وفقا لتوجيهات الطبيب.

يجب عدم تجاوز الحد الأقصى للجرعة خلال فترة 24 ساعة.

جرعة زائدة من الباراسيتامول هي واحدة من الأسباب الرئيسية لفشل الكبد الحاد.

لقد عرف العلماء منذ عقود أن الباراسيتامول بكميات كبيرة شديد السمية للكبد، لكن آلية التسمم به استعصت عليهم حتى الآن.

يقول الدكتور ليونارد نيلسون، من جامعة إدنبرة: "الباراسيتامول هو أفضل علاج للألم في العالم. إنه رخيص الثمن ويعتبر آمنا وفعالا عند تناوله بجرعة علاجية".
ويضيف: "ومع ذلك، يظل تلف الكبد الناجم عن الأدوية مشكلة سريرية مهمة وتحديا لتطوير عقاقير أكثر أمانا".

ويتابع نيلسون: "تعزز النتائج التي توصلنا إليها الحاجة إلى اليقظة في استخدام الباراسيتامول ويمكن أن تساعد في اكتشاف كيف يمكن منع الضرر الناجم عن استخدامه المفرط".

فحصت دراسة نشرت في مجلة Science Direct الطبية الباراسيتامول وكيف يؤثر على الكبد.

ووجدت الدراسة كيف يمكن للدواء أن يدمر الكبد عن طريق الإضرار بالروابط الهيكلية الحيوية بين الخلايا المجاورة في العضو.

وعندما تتعطل وصلات جدار الخلية هذه - المعروفة باسم الوصلات الضيقة- تتلف أنسجة الكبد مما يؤدي بدوره إلى عدم قدرة الخلايا على العمل بشكل صحيح.

قالت مؤسسة ليفر ترست البريطانية إن الجرعات الزائدة الخطيرة من الباراسيتامول تحدث مرتين في كثير من الأحيان في بريطانيا مقارنة ببقية أوروبا.
 
وتابعت أن: "فشل الكبد المرتبط بالباراسيتامول، والذي يكون شديدا لدرجة أن المريض يحتاج إلى عملية زرع، يحدث في المملكة المتحدة ثماني مرات أكثر من هولندا، ومرتين أكثر من فرنسا، و66 مرة أكثر من إيطاليا".
في العام الماضي، وجدت دراسة أجريت على سبع دول بتكليف من الوكالة الأوروبية للأدوية أن أيرلندا فقط كانت أسوأ من بريطانيا.

وبحسب المؤسسة ذاتها، فإن "الجرعات الزائدة من الباراسيتامول تمثل 20% من عمليات زرع الكبد في جميع أنحاء أوروبا ولكنها ترتفع إلى 52% في أيرلندا و 28% في المملكة المتحدة، وتنخفض إلى 1% في إيطاليا".

تشمل العلامات التي قد تشير إلى أنك معرض لخطر الإصابة بأمراض الكبد ما يلي:

ظهور اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

ألم وتورم في البطن

تورم في الساقين والكاحلين

حكة في الجلد

لون البول غامق

لون البراز شاحب

التعب المزمن

الغثيان أو القيء.

ما هي الجرعة اليومية الموصى بها من الباراسيتامول يوميا؟

الجرعة اليومية القصوى للبالغين من الباراسيتامول هي 4 غم، مع جرعة موصى بها من 352-650 مغم كل 4-6 ساعات أو 1 غم كل 6 ساعات.

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