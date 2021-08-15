طرق مضمونة لخسارة الوزن دون حمية غذائية

وبحسب موقع ”إي تايمز“، هناك بعض الطرق المضمونة لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي من أي نوع.تضمن لك ممارسة الرياضة أو القيام ببذل مجهود بدني عال، حرق المزيد من السعرات الحرارية والتخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة.إن تناول كميات أقل من الطعام وما يصاحب ذلك من قلة الحركة ليس بالحل السليم لفقدان الوزن، لذلك، إذا كنت ترغب في عدم الاستغناء عن أطعمتك المفضلة، فعليك اللجوء إلى ممارسة النشاط الرياضي بانتظام.الانتباه إلى طعامنا، وهو نهج يركز على الوعي الحسي بالطعام. فقد لا تضطر إلى التخلي عن طعامك المفضل. سيكون لزاما عليك بالتأكيد الانتباه إلى عاداتك الغذائية، إذا كنت تريد التخلص من وزنك الزائد والتمتع بإطلالة مقبولة في نظر مجتمعك ونفسك، فلا تأكل حتى الشعور بالشبع، بل اترك الطعام وأنت لا تزال ترغب فيه.إذا كنت تمضغ الطعام بشكل جيد وتتناول لقيمات صغيرة أثناء تناول الطعام كل مرة، فثق تماما أنك ستجني فوائد ذلك سريعا. إن مضغ الطعام لا يفيد عملية الهضم فقط، بل يساعد أيضا على الامتناع عن النهم في تناوله، كما يساعد مضغ الطعام ببطء جسمك في الاستفادة من الطعام بشكل أكثر كفاءة ويبعدك أيضا عن الأطعمة الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية.لوحظ أن شرب الماء قبل الوجبات يساعد في عدم الإفراط في تناول الطعام، بالتالي يتأثر وزن الجسم بذلك. وتوصي مراجعات طبية متعددة بشرب الكثير من الماء قبل كل وجباتك. لن يؤدي ذلك إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام فحسب، لكن للشعور بالشبع لفترة أطول، وبدوره تناول كمية طعام أقل.