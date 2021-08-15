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طرق مضمونة لخسارة الوزن دون حمية غذائية

علم وعالم

2021-08-15 | 02:42
طرق مضمونة لخسارة الوزن دون حمية غذائية
1,887 مشاهدة

أول ما يتبادر إلى أذهاننا حال رغبتنا في التخلص من وزن زائد يضايقنا هو اتباع نظام أو حمية غذائية صارمة، فيما يمكن لطرق أخرى غير الحمية الغذائية أن تساعد في عملية إنقاص الوزن دون حرمان نفسك من أطعمتك المفضلة.

وبحسب موقع ”إي تايمز“، هناك بعض الطرق المضمونة لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي من أي نوع.

الرياضة
تضمن لك ممارسة الرياضة أو القيام ببذل مجهود بدني عال، حرق المزيد من السعرات الحرارية والتخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة.
إن تناول كميات أقل من الطعام وما يصاحب ذلك من قلة الحركة ليس بالحل السليم لفقدان الوزن، لذلك، إذا كنت ترغب في عدم الاستغناء عن أطعمتك المفضلة، فعليك اللجوء إلى ممارسة النشاط الرياضي بانتظام.

الانتباه إلى عاداتك الغذائية
الانتباه إلى طعامنا، وهو نهج يركز على الوعي الحسي بالطعام. فقد لا تضطر إلى التخلي عن طعامك المفضل. سيكون لزاما عليك بالتأكيد الانتباه إلى عاداتك الغذائية، إذا كنت تريد التخلص من وزنك الزائد والتمتع بإطلالة مقبولة في نظر مجتمعك ونفسك، فلا تأكل حتى الشعور بالشبع، بل اترك الطعام وأنت لا تزال ترغب فيه.

امضغ طعامك بشكل صحيح

إذا كنت تمضغ الطعام بشكل جيد وتتناول لقيمات صغيرة أثناء تناول الطعام كل مرة، فثق تماما أنك ستجني فوائد ذلك سريعا. إن مضغ الطعام لا يفيد عملية الهضم فقط، بل يساعد أيضا على الامتناع عن النهم في تناوله، كما يساعد مضغ الطعام ببطء جسمك في الاستفادة من الطعام بشكل أكثر كفاءة ويبعدك أيضا عن الأطعمة الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية.

اشرب الكثير من الماء
لوحظ أن شرب الماء قبل الوجبات يساعد في عدم الإفراط في تناول الطعام، بالتالي يتأثر وزن الجسم بذلك. وتوصي مراجعات طبية متعددة بشرب الكثير من الماء قبل كل وجباتك. لن يؤدي ذلك إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام فحسب، لكن للشعور بالشبع لفترة أطول، وبدوره تناول كمية طعام أقل.
 
تقليل مستويات التوتر
ترك نفسك للانغماس في حياة مليئة بالتوتر والقلق يحفز الجسم على إطلاق هرمون الكورتيزول، الذي يميل إلى زيادة شهيتك، وقد يؤدي بك إلى الإفراط في تناول الطعام، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي.
خلصت دراسات إلى أن القلق والتوتر يميلان بالشخص إلى تناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، لذلك، إذا كان وزنك يزيد مؤخرا، فاحرص على مراقبة مستويات التوتر لديك، وبدلا من التوتر، انغمس في أنشطة إيجابية تعدّل حالتك المزاجية للأفضل.

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