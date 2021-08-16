خطوات بسيطة للحفاظ على صحة دماغك من الأمراض

وذكر خبراء في طب الأعصاب أن استخدام زيت الزيتون وزيت اللوز يمنعان تطور العمليات العصبية التي تؤدي إلى تدهور الأداء المعرفي، موضحين أن زيت الزيتون يقلّل من كثافة رواسب نوع "بيتا أميلويد"، وهي مواد غير قابلة للذوبان في أنسجة المخ، وبالتالي يحمي من الظهور المبكر لمرض الألزهايمر. ونظراً لاحتواء زيت اللوز على الكارنيتين والريبوفلافين، فهو مثالي للحفاظ على نشاط الخلايا العصبية، وبالتالي الحصول على إدارة منطقية للأمور وعلى تفكير عالي الجودة.ولاحظ الأطباء أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤثر سلباً في نشاط الدماغ، واقترحوا تناول الحبوب الكاملة والخضار ذات القوام الخشن من دون معالجة حرارية لتفادي خطرها، بالإضافة إلى التوت والكركم الغنيين بمضادات الأكسدة، والأسماك الدهنية والمكسّرات التي تحتوي على نسبة عالية من الأوميغا 3.ونصح الخبراء أيضاً بتناول الشوكولاتة الداكنة التي تزيد من مرونة خلايا الدماغ وتعمل على تزويده بالزنك والمغنيزيوم والألياف، والبيض والخضروات الورقية الخضراء التي تؤخّر التدهور المعرفي، بالإضافة إلى شرب المشروبات الغنية بالكافيين والتي تعزز القدرات العقلية.كذلك تحسّن المكمّلات الغذائية من أداء الدماغ إذا كان هناك نقص في مستوياتها في جسم الإنسان مثل: المغنيزيوم، البيتاكاروتين، مجموعة فيتامينات B وفيتامين C وفيتامين E.