أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها وأخرى تدمرها... تعرف عليها

1.الأطعمة المُصنعة: تساهم في تلف أنسجة المخ.2.المشروبات السكرية: تؤدي إلى تلف وظائف الذاكرة والدماغ، وترتبط بمرض الزهايمر والخرف.3.صلصة الصويا: تؤثر على أداء المخ لوظائفه على المدى الطويل.4.الملح: الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى إعاقة تدفق الدم إلى الدماغ مما يؤثر على المهارات والذاكرة، واختلال توازن الكهارل والإصابة بالجفاف.5.البوظة: تناولها يؤثر سلباً على المهارات المعرفية والذاكرة اللفظية.