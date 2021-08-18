احذروا الآثار السلبية لتناول كمية كبيرة من الأوميغا 3

وأشار في بحثه إلى أن الكثير من الأسماك الزيتية قد يسبّب مشاكل في المناعة... إضافة إلى أن التعرّض المفرط لأوميغا 3 يغيّر في وظيفة المناعة، ما قد يؤدي إلى ضعف الاستجابة للعدوى الفيروسية أو البكتيرية، موضحاً أن "الاستجابة المناعية للاستهلاك المفرط لأحماض أوميغا 3 الدهنية قد تؤثر في قدرة الجسم على محاربة مسبّبات الأمراض الميكروبية مثل البكتيريا".ويعتمد بحث الدكتور نورماند على اكتشاف سابق قامت به جينيفر فينتون، حيث أظهرت أبحاثها أن تغذية الفئران بكميات كبيرة بأحماض أوميغا 3 الدهنية تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القولون وضعف المناعة.وفي هذا السياق، حذّرت دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا من أن "الأسماك الزيتية يمكن أن تحتوي على مستويات منخفضة من الملوثات التي قد تتراكم في الجسم. ولهذا السبب، هناك حد أقصى لعدد الوجبات التي يجب أن تتناولها بعض المجموعات كل أسبوع".