شكوك حول علاقة لقاح مضاد لكورونا بمرض نادر في القلب

وذكرت الصحيفة أن المراجعة تركزت على بيانات كندية تشير إلى أن مخاطر لقاح مودرنا أكبر من فايزر-بيونتك، خاصة عند الرجال دون الثلاثين من العمر.ونقل تقرير "واشنطن بوست" عن مصدر قوله إنه لا يزال من السابق لأوانه وصول الجهات التنظيمية إلى نتيجة، وإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل تقديم أي توصية.من جانبها قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية "لن نعلق على اجتماعات أو مناقشات داخلية، لكن يمكننا القول إن إدارة الأغذية والعقاقير ملتزمة تماما بمراجعة البيانات عندما تكون متاحة لها". ولم ترد مودرنا على طلبات رويترز للتعليق.تأتي المراجعة المحتملة بعد يومين فقط من إعلان مسؤولي الصحة الأميركيين عن توفير جرعات ثالثة معززة للأميركيين اعتبارا من 20 سبتمبر أيلول، انطلاقا من مخاوف من أن تكون الحماية التي توفرها اللقاحات الأولية أقل من المطلوب في مواجهة تزايد الإصابات بسلالة المتحور المعروف باسم (دلتا).