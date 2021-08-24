دراسة تكشف الآثار السلبية للجلوس 8 ساعات يوميا

وتوصلت الدراسة الصادرة عن جمعية القلب الأميركية ونشرتها شبكة "سي إن إن" الأميركية إلى أن الأشخاص الذين يجلسون 8 ساعات يوميا فأكثر دون ممارسة نشاط بدني كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بسبع مرات من أولئك الأشخاص النشيطين بدنيا.وشارك في الدراسة 143 ألف شخص بالغ لا يعانون من أي أمراض سابقة، إذ تم تضمين معلوماتهم الصحية خلال الفترة بين عامي 2000 و2012.وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور رائد جندي الباحث الإكلينيكي في جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا، إن السكتات الدماغية تحدث عندما ينسد الشريان الذي يمد الدماغ بالدم.وأضاف أنه إذا لم يتم علاج السكتة الدماغية بسرعة، فقد تبدأ خلايا المخ في تلك المنطقة في الموت بسبب نقص الأوكسجين.وأوضح الدراسة أن هناك تفاعل ثلاثي بين الوقت المستغرق للجلوس وممارسة الرياضة والعمر، حيث سجلت أكثر إصابات السكتة الدماغية للأشخاص الذين يجلسون 8 ساعات فأكثر ولا يمارسون نشاطا بدنيا.وأشارت جمعية القلب الأميركية إلى ضرورة حصول البالغين على 150 دقيقة من النشاط البدني معتدل الشدة.قال جندي إنه من المثالي أن يكون هذا النشاط في فترات تزيد عن 10 دقائق في المرة الواحدة.وتابع: "تعتبر الأنشطة معتدلة الشدة عندما تمارس الرياضة بما يكفي لرفع معدل ضربات القلب والتعرق، مثل المشي السريع أو ممارسة رياضة الدراجات الهوائية".أظهرت أبحاث سابقة أن هناك 10 عوامل مرتبطة بنسبة 90 بالمئة من السكتات الدماغية، كما يشير الدكتور جندي، لذلك "يمكن من الناحية النظرية تجنب 90 بالمئة من السكتات الدماغية إذا تجاوز الإنسان العوامل المؤدية لتلك الإصابات"وقال جندي إن "تحسين النشاط البدني هو عنصر واحد مهم فقط للحد من مخاطر السكتة الدماغية، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، والإقلاع عن التدخين، وتشخيص وعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم والسكري".