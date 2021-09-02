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دواء غير متوقع يحارب كورونا!

علم وعالم

2021-09-02 | 02:41
دواء غير متوقع يحارب كورونا!
5,967 مشاهدة

أظهر دواء يستخدم لعلاج التهاب المفصل نجاحا في علاج مرضى كورونا، في دراسة أجريت في 12 دولة وحققت نتائج ممتازة.

وقالت مجلة "فوربس" الأميركية، إن دراسة أجريت على نحو 155 مريض بـكورونا، حققت نجاحا إلى درجة أنه جرى الترحيب بها، خاصة لجهة الإصابات الشديدة بالمرض.

والعلاج الواعد هو "الباريسيتينيب"، الذي يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وكان يعتقد منذ أشهر طويلة أن لديه خصائص محتملة مضادة للفيروسات، لكن المؤكد عنه أنه مثبت قوي للالتهاب.


وكان هذه النقطة التي بنى عليها الباحثون، إذ إن الالتهابات التي تسببها إصابات "كوفيد-19" الشديدة يمكن محاربتها عن طريق هذا العقار.

ويقول ويسلي إلي، أستاذ الطب في جامعة فاندربيلت الأميركية: إن المصابين بحالات شديدة من فيروس كورونا يتعرضون لخلل في العديد من الأعضاء، نتيجة الالتهاب المفرط، بما في ذل متلازمة الضائقة التنفسية".

وقال إنه "على الرغم من التقدم في العلاج باستخدام أدوية أخرى، فإن خفض معدل الوفيات بين المرضى في المستشفى لا يزال يمثل حاجة ماسة لم يتم حسمها".

وبعد تجاربة أولية أجريت على 15 مريضا بكورونا، وكانت النتيجة إيجابية، صمم الباحثون دراسة أكبر تشمل 1500 مريض.

ووجد الباحثون أن الدواء الواعد قلل نسبة الوفيات بنحو 5 بالمئة، وأنفذ حياة 20 مريضا كان من الممكن أن يموتوا بسبب كورونا في غضون 60 يوما".




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