حقائق لا تعرفها عن "مطهر اليدين"

نشر موقع ويب ميد الطبي الأمريكي دراسة حول مطهر الأيدي الذي زاد استخدامه بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب تفشي وباء كورونا.

وجاء في الدراسة أن هناك بعض الحقائق بشأن هذه المادة لا يعرفها الكثيرون، وعما إذا كان استخدامها جيدا، مثل الغسيل بالماء والصابون، أم إن بعض الأنواع أكثر فاعلية من غيرها.

وقد يقضي المطهر على الجراثيم، لكنه لا يترك يديك خاليتين من الأوساخ التي يمكن أن تجعل من الصعب على المطهر القيام بعمله. لذلك حاول فركه مع رغوة الصابون بعد القيام ببعض الأشياء، مثل: البستنة، أو اللعب في الهواء الطلق، أو صيد الأسماك، أو التخييم.

لا يقتصر دور الماء والصابون على التنظيف والتعقيم فحسب، بل إنهما في الواقع أكثر فاعلية بقتل الجراثيم مثل: نوروفيروس وكريبتوسبوريديوم وغيرهما. ولا يستطيع مطهر اليدين أيضا التخلص من المواد الكيميائية الثقيلة مثلما يفعل الصابون.