دراسة تكشف عن فوائد خارقة للشاي

كشفت نتائج دراسة صينية حديثة عن أن شرب كوب من الشاي يسبب فوائد خارقة للإنسان.

وأكد الباحثون من جامعة بكين تجارب أن شرب الشاي يعزز القدرات العقلية، كما أنه يحسن الأداء في المهام الإبداعية.

ولمعرفة ذلك، أجروا تجارب ما إذا كان شرب الشاي قد يحسن قدرة الإنسان على أداء ما يسمى بالتفكير المتقارب، وهو الذي يستخدم من أجل حل المشكلات التي يمكن من خلالها استنتاج الحل، من خلال تطبيق سلسلة من القواعد المحددة جيدا والتفكير المنطقي.

وتشير نتائج الدراسة المنشورة في دورية "Food Quality and Preference" العلمية إلى أن شرب الشاي المعتاد قد يأتي بفوائد معرفية، إلى جانب مزايا صحية تشمل حياة أطول.

وأوضح معد الدكتور لي وانغ من جامعة بكين: "تشير نتائجنا إلى أن الشاي يمكن أن يساعد في تحسين الأداء العقلي عند مواجهة مهمة صعبة بشكل خاص".

وأضاف أن الشاي "يساعد الناس أيضا على الاستمرار في هذه المهمة دون الشعور بإرهاق".

كما لفتت الدراسة إلى أن من يشربون الشاي بشكل معتاد يتمتعون بفوائد معرفية أكبر بالمقارنة مع من يشربونه في بعض الأوقات.

وفي الدراسة، قام الباحثون بإجراء تجارب على 100 فرد كلفوهم جميعا إما باستكمال مهام ربط الكلمات أو حل الألغاز، والتي تم تحديدها بدرجات متفاوتة من الصعوبة.

وتم منح كل متطوع في التجارب خيارا بشرب كوب من الماء أو كوب من شاي ليبتون الأسود، وتم تسخين كلاهما إلى درجة حرارة 42 درجة مئوية.

وعثر الفريق في النهاية أن من شربوا الشاي كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين شربوا الماء، عندما أدوا مهمة إبداعية بمستوى عال من الصعوبة.

كما وجد الباحثون أن من شربوا الشاي كانوا سعداء ومهتمين أكثر بالمهمة أكثر من الذين شربوا المياه.

وخلصت الدراسة أن نتائجها تملك أهمية عملية مهمة بالنسبة للذين يمارسون أعمالا إبداعية أو من هم أكثر عرضه للإصابة بالإرهاق.

ورغم ذلك، فإن فوائد كوب من الشاي كانت هامشية فقط عندما كان التحدي المطروح يحمل مستوى أقل في الصعوبة.